蘋果專利暗示 將應用micro-LED於可折疊設備上

2019 年是可折疊設備逐步崛起的一年，而蘋果 (AAPL-US) 也在這一新市場裡擁有了一系列專利，根據蘋果最新揭露的一項新專利，暗示蘋果可能會考慮將 micro-LED 技術用於未來的可折疊設備。

蘋果最新申請有關可折疊設備之專利 圖片：patently-apple

蘋果最新申請有關可折疊設備之專利 圖片：patently-apple

可折疊設備中，最被期待應用的市場即是手機市場，如三星的 Galaxy Fold 近日就在韓國正式推出，並將於本月稍晚時在美國釋出；而華為的 Mate X 可折疊智慧型手機雖然進度落後，但仍預計會於聖誕節前夕在中國和歐洲上市。

蘋果欲進軍可折疊設備市場的野心，其實在去年即已略現端倪，例如蘋果在 2018 年 8 月，即發布了一份關於蘋果專利的報告，內容涉及了未來的可折疊顯示器。

蘋果 2018 年也申請了有關可折疊設備之專利 圖片：patently-apple

而針對可折疊設備中，技術困難較高的彎曲部分之「彈簧玻璃」，今年也已獲得技術突破，今年 5 月，德商 LPKF 在加州舉辦的「Dis-play Week」貿易展上推出了 LIDE 技術 (The Laser-Induced Deep Etching)，預計將快速導入可折疊設備產品之中。

據業界人士表示，許多面板廠正在考慮採用可折疊彎曲部分之「彈簧玻璃」技術，並可望導入 UTG 可折疊手機上。

而業界人士指出，上述技術除了可應用於手機市場以外，可折疊式的筆記型電腦也是一個可能的應用產品。