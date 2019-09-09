疫苗廠國光生8月營收2.15億 月增逾8倍 創新高

疫苗廠國光生 (4142-TW) 及康友 - KY(6452-KY) 今 (9) 日公布 8 月營收，國光生受惠進入流感疫苗出貨高峰期，營收 2.15 億元，創新高，月增 8.61 倍，年增 49.27%；康友 - KY 營收 4.37 億元，月增 0.26%，年減 1.7%。

國光生 8 月營創新高，累積前 8 個月營收 4.03 億元，年增 27%。

展望後市，國光生表示，8 月開始進入流感季節，訂單能見度高，帶動廠區第 1 條填充線產能幾近滿水位，力拚下半年營運彌補上半年營運缺口，隨著流感疫苗需求量大增，今年全年營收可期。

產能方面，國光生表示，今年年中完成增資案 22.75 億元，已用來建置第 2 條無菌針劑充填線，產能一舉增加 3 倍，估 2021 年第 4 季產能上看 1 億劑，有助明、後年營收表現。

康友 - KY 8 月營收 4.37 億元，月增 0.26%，年減 1.7%；累積前 8 個月營收 32.58 億元，年減 1.52%。

展望後市，總經理章永鑒日前表示，今年東南亞市場多處在扎根工作建置階段，今年營收難有突出表現，但藥證陸續審查通過，中長期來看，明年營收仍有表現空間。

其中，康友 - KY 的禽流感疫苗 H5N1 及 H9N2，已取得印尼藥證及政府唯一代工合約，未來疫苗出貨量可期；菲律賓則盼今年能取得疫苗藥證、銷售。

中國大輸液市場方面，中國是抗生素產量最高的國家，但近來政府開始限制，不少小廠陸續退出，大廠開始提高市占率，預期大輸液今年營收，將持平去年。