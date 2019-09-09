〈友達人事異動〉元太柯富仁回鍋任總經理 蔡國新將轉任達運執行長

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (9) 日發布重訊宣布高階人事異動，經董事會決議，將由元太 (8069-TW) 柯富仁擔任新任總經理暨營運長，原總經理蔡國新則卸任總經理，轉任集團旗下達運精密 (6120-TW) 執行長暨總經理，新人事案將自明 (10) 日生效。

友達表示，此次高階人事案調整，主要是因應大集團營運整合及轉型策略，未來面板本業將持續朝高值、差異化布局，並發展在智慧零售、教育、醫療、車載的場域經濟，同時朝既有的 4 大新事業布局，包含大健康、智能製造、智慧零售、循環經濟等。

友達進一步強調，蔡國新將受聘擔任集團企業達運精密執行長暨總經理，達運為友達相關企業，蔡國新上任後，將充分發揮各自優勢，共同拓展出海口延伸面板價值鏈。

元太今 (9) 日也發布重訊表示，董事長柯富仁以個人生涯規劃因素請辭董事長職務，董事會通過將由現任總經理李政昊出任代理董事長。

元太表示，董事長柯富仁完成階段性任務，董事會通過，推選總經理李政昊出任代理董事長，李政昊於 2014 年則出任元太科技總經理職務，負責元太全球業務團隊與所屬子公司業務單位，拓展電子紙應用發展，去年 9 月起更直接負責領導業務、營運、研發及財控等公司營運四大中心，未來元太也將從黑白顯示逐步跨入彩色電子紙供應，加速多元化電子紙應用。