數位轉型企業迫在眉睫 逾5成受訪者憂自動化恐取代人力價值

數位轉型成企業當前最大挑戰，根據資誠聯合會計師事務所調查發現，超過 5 成受訪者認為自動化將在未來 10 年內出現重大變化，或讓自己目前的工作因而「作廢過時」(obsolete)，人力價值恐遭取代。

資誠今 (9) 日發布《全球數位技能提升調查報告─科技發展對就業市場造成的希望與恐懼》，調查發現，53% 受訪者認為自動化將在未來十年內發生重大變化，或是讓他們的工作「作廢過時」(obsolete)，僅 28% 的受訪者較為樂觀，認為被自動化取代機率不高。

因應自動化時代來臨，77％受訪者願意學習新技能或完全重新培訓，藉此提升未來的就業能力，但獲得數位技能提升的機會和態度，也會因個人的教育水準而異，調查發現，受大學教育的受訪者對科技及未來就業前景感到最為樂觀，34% 未接受過中學後教育或培訓的受訪者表示，沒有學習任何新的數位技能。

另外，38% 未接受中學後教育或培訓的員工也較沒機會得到雇主提供的訓，17% 未接受中學後教育的人坦言感到緊張害怕，擔憂科技對就業的影響。

資誠聯合會計師事務所數位轉型計畫主持會計師曾博昇表示，員工擁有技能與數位世界所需技能間存有很大鴻溝，雖然科技可能會創造許多新的就業機會，但這與過去認知的工作不同。

曾博昇指出，員工需要新的技能適應數位世界，儘管員工對於學習數位技能充滿興趣，但機會並非平等，需要政府、非政府組織和企業的一起關注，縮小差異化。

曾博昇強調，「數位技能提升」(digital upskilling) 是種創造不斷學習和好奇心的文化，這也是許多組織正努力解決的問題，原因在於提高數位技能，將有助於企業提高生產效率。