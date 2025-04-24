習近平再提關稅戰：中國不惹事 也不怕事！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-24 13:58
在美中關稅戰延燒之際，中國國家主席習近平周四（24 日）表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中國不惹事，也不怕事。
據《央視》報導，習近平周四上午在北京人民大會堂同肯尼亞總統魯托舉行會談，兩國元首一致同意將雙邊關係的定位提升至新時代中肯命運共同體。
習近平強調，建立命運共同體，是相互尊重、平等相待、互利共贏、「同球共濟」的大道正途。中肯雙方要繼續堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持彼此探索符合本國國情的發展道路。
習近平話鋒一轉，強調關稅戰、貿易戰沒有贏家。中國不惹事，也不怕事，願同世界各國一道，通過團結合作，因應各種挑戰，維護自身正當權益，維護國際貿易規則，維護國際公平正義。
美國財政部長貝森特周三澄清，川普政府並未向中國單方面提出調降關稅的承諾，強調若要推動美中貿易談判重啟，雙方都必須下調關稅。
針對外媒報導「白宮考慮將中國進口關稅降至 50%～65%」一事，貝森特表示：「我方從未提出單方面讓步的想法，這絕非事實。」
貝森特也強調，川普政府對中國的政策評估不侷限於關稅，也會納入非關稅障礙、產業補貼等結構性議題。
他說，若要實現貿易再平衡，美中關係正常化可能還需要兩到三年時間，且關鍵在於「雙方高層之間的互信與溝通」。他表示，目前美中尚無具體重啟談判的時間表。
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