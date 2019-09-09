法西颱風肆虐關東、索尼PS4等多家企業停工因應

今年第 15 號颱風「法西」，以日本觀測史上最強颱風之姿，在週一 (9 日) 侵襲了東京等地的關東地區。根據日本《NHK》報導，法西颱風在千葉市及羽田機場等地，創下日本觀測史上的最大瞬間風速。在日本時間 9 日下午 2 點半時，已得知有 1 人死亡 41 人受傷。有許多工廠與企業，也因停電及交通中斷等原因，在同日暫停生產與上班。

根據 NHK 報導，索尼位在千葉縣木更津市的工廠，因這次颱風來襲造成停電，工廠在 9 日停止運作。索尼表示，該工廠是電玩主機 PS4 等產品的主要生產據點，約 700 名員工都依公司指示在家待命。待恢復供電之後，工廠就會重啟運作。

日產汽車在神奈川縣橫須賀市，負責汽車組裝的追濱工廠，還有在橫濱市神奈川區負責引擎生產的橫濱工廠，也因廠區淹水之故，從 9 日一早就停止運作。

法西颱風造成日本交通機關嚴重癱瘓。(圖片：AFP)

三菱扶桑位在川崎市的車輛組裝工廠等，在 9 日下午的作業也決定取消。根據該公司說法，除了有公司員工無法搭乘電車出勤，還有因為塞車等原因，有許多的零組件無法準時送達。

造船業巨擘的 Japan Marine United Corporation (JMU)，在橫濱市的磯子工廠有起重機倒塌，造成部分生產設備受損。目前該工廠正在製造日本防衛省的大型船艦，JMU 表示在生產上沒有受到影響。

而在日本時間 9 日下午 3 點，東京電力 (TEPCO) 表示，在千葉縣、神奈川，還有茨城縣等處，仍有 79 萬多戶停電當中。