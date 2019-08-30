勞動部約11家食物外送業者喝咖啡 颱風天停班擬停止外送

美食外送平台近來掀起熱潮，勞動部職安署今 (30) 日表示，已邀集 UberEATS、foodpanda 等 11 家食物外送業者，進行外送作業安全保護事宜討論，並提出未來地方政府若宣布因天災停止上班 (如颱風天)，外送作業擬將停止。

美食外送平台業者近來大打免運、折扣促銷戰拉抬業績，但新興經濟型態產業竄起也衍生車禍等職安問題，職安署昨 (29) 日邀集 11 家業者，召開「研商食物外送員作業安全保護事宜會議」，以強化食物外送員勞動安全。

與會業者包括 UberEATS、foodpanda、foodomo、Deliveroo（戶戶送）、有無快送（yo-woo）、Lalamove 啦啦快送、台灣麥當勞、必勝客 Pizza Hut、肯德基 KFC、拿坡里披薩及炸雞、達美樂披薩等 11 家。

職安署指出，11 家業者中，僅 UberEATS、foodpanda、與 Lalamove 啦啦快送認為與外送員之間屬承攬關係，其餘 8 家都認為屬僱傭關係。

職安署表示，食物外送作業除了易發生被撞、碰撞等交通事故外，於戶外高氣溫環境下作業，也可能引起熱疾病危害。職安署轉述，會議中業者踴躍提供意見，就食物外送作業安全保護議題也相當重視。

職安署除了向業者宣導食物外送作業，應提供必要的安全衛生設備及措施，也應設置職業安全衛生管理單位或管理人員，並對食物外送員進行安全衛生教育訓練，增進安全意識，並訂定適合實際外送需要的安全衛生工作守則，供外送員遵行。

職安署表示，若地方政府因天然災害宣布停止上班期間 (如颱風天)，應停止從事外送作業，以維護外送員的生命安全。