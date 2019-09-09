日企設備投資下滑 Q2 GDP遭下修！

日本內閣府在週一 (9 日)，發布了 2019 年 Q2 的國內生產毛額 (GDP) 修正值。在去除物價變動影響後的實質 GDP，較去年同期增加了 0.3%，換算成年率後為 1.3% 的增加。

此次日本內閣府所公布的數據，與 8 月所發布的初值 (季增率報 0.4%，季增年率報 1.8%) 相較，進行了下修。以製造業為主的企業設備投資，較初值階段的推估值向下滑落，也拉低了整體表現。

日企設備投資下滑 Q2 GDP 遭下修！(圖片：AFP)

實值上的設備投資，較上季增加 0.2%，從初值的 1.5% 進行了大幅度下修。這個結果也反映在，日本財務省於 2 日所公布的 Q2 法人企業統計上。在美中貿易戰的影響下，以製造業為主，普遍出現了抑制生產能力的現象。根據該統計，日本全產業的設備投資額 (不含軟體)，較上季減少了 1.6%，出現近 3 季以來的首度負成長。

另一方面，占了 GDP 過半比例的個人消費增加了 0.6%，與初值階段的數據相同。今年日本 Q2，因適逢德仁天皇登基，連放了 10 天連假，帶動了民眾消費。加上日本官方消費及公共投資的增加，也填補了私人企業在設備投資方面的空缺。由內需所帶來的貢獻度為正的 0.6%，較初值階段的正 0.7% 出現微幅減少。

出口及進口雖然都進行了微幅上修，但是外需所帶來的貢獻度則與初值階段的負 0.3% 維持不變。日本內閣府以「在設備投資雖出現了大幅度下修，但是內需帶動經濟的形式是不變的」，作出了說明。

Q2 名目 GDP 的修正值，季增率報 0.3%，季增年率報 1.1%。同樣從初值階段進行了下修。