蟲害有望削減美國玉米庫存？日官員：影響有限

美國總統川普認為，日本蟲害問題可能促使該國轉向美國進口玉米農作，有望提升美國玉米出口量，削減大量庫存。不過，日本官員並不這麼認為。

川普 8 月底在 G7 會議上與日本首相安倍晉三會面時表示，日本採購美國玉米的金額將高達數億美元，暗示日本將購買美國剩餘玉米庫存。安倍也表示國內蟲害會推動該國的玉米進口量。

不過根據日本農林水產省官員說法，他們認為蟲害問題不會對玉米進口需求產生顯著影響。

日本飼料生產商 Feedon 發言人表示，由於該公司主要仰賴玉米進口，因此蟲害對國內農作物造成的損失，並不會影響該公司對美國的玉米的進口量。

作為美國主要農作物進口國，日本是繼墨西哥後的玉米第二大買家，並將 95% 的進口玉米作為飼料。

日本玉米進口分配 (圖：美國農業部)

不過數據顯示，日本每年進口美國玉米量僅 1100 萬公噸，因此即使蟲害增加玉米進口，也無法有效增加降低美國玉米庫存量。

根據芝加哥期貨交易所 (CME) 數據，受美中貿易戰影響，美國農民從原先種植黃豆轉向生產玉米，7 月以來的玉米期貨價格已下跌逾 22。

玉米期貨價格走勢 (圖：Investing.com)

卡內基國際和平基金會亞洲計畫研究員 James Schoff 表示，川普認為如此情況能夠降低美國大量玉米庫存，並幫助美國農民。但 James 認為，這樣的情況不會發生。

東京大學農業教授鈴木信弘也認為，蟲害問題並沒有想像中那麼嚴重，日本增加美國玉米進口只是為了避免美國政府的進口汽車關稅，並稱那些超過日本需求的玉米將被送至偏遠地區國家。