日本購買美國玉米 背後原因竟與秋行軍蟲肆虐有關？

針對日本首相安倍晉三，日前在法國 G7 峰會場邊的美日首腦會談上，表明將購買美產飼料用玉米一事，日本官房長官菅義偉，於 27 日的記者會上提出說明。

菅義偉表示，由於日本國內遭遇病蟲危害，因而提前向美國購買飼料用玉米。他說「蛾的幼蟲在日本全國大肆發生，在供給上可能出現不足的情形」。

而另一方面，美國總統川普則是利用這個機會，朝著 2020 年的連任目標，向美國農民們宣揚他在推銷美國農產品所作的努力。

日本購買美國玉米 背後原因竟然與秋行軍蟲肆虐有關？(圖片：AFP)

根據日本農林水產省的說法，今年 7 月首度於日本國內發現「秋行軍蟲」的幼蟲，在截至 8 月 27 日為止，共在日本的 11 個縣確認病除為害。受此影響，農林水產省決定針對提前採購美產玉米的業者，提供了保管費用全額補助的制度。

日本政府的相關人士表示，提前向美國購買的規模，約達到 3 個月的分量。

透過向日本出口美國產量過剩的玉米，川普可藉機向美國農民宣揚政績，他在 25 日的共同記者會等場合上說道「這是筆龐大的交易」。而安倍晉三則指出「從病蟲害對策的觀點來看，民間也作出了需要緊急進口的判斷，政府也能提供協助」，傳達了日本政府立場。川普也說道「日本民間與美國不同，非常聽從政府意見」，在語中透露期待。

日本的在野黨，則開始批評日本政府太為美國著想。立憲民主黨的幹事長福山哲郎，就在 27 日的黨會議上表示「這是個留下憂心結果的美日貿易談判」。將在國會的休會期間召開審查，要求政府作出說明。

福山哲郎指出「在美日的貿易談判中，日本買下美國對中國出口大減的玉米」，「美中貿易摩擦的不良後果，卻是由我們自身來承受」。