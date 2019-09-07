〈分析〉是誰偷走亞洲國家GDP？兩大結構性因素恐比貿易戰更關鍵

今年上半年，亞洲國家的經濟成長普遍持續滑，印度 GDP 創下 6 年來最差增幅，新加坡今年更恐 0 成長。市場多數歸咎於短期上美中貿易的戰火，影響了企業信心、削弱了出口貿易。

然而，美中貿易戰的實質影響，恐不如表面看起來的大，深究進一步原因，兩大結構性因素的改變，將可能對亞洲經濟帶來更長遠的影響，包括：強勢的美元，與中國經濟結構的改變。

亞洲國家經濟引擎減速，四小龍降幅最大

綜觀亞洲各國 GDP 自去年中以來，經濟引擎持續減速，整體亞洲國家平均 GDP 由去年的超過 4% 以上降至今年的 3%，其中亞洲四小龍 (下圖藍線) 降幅更高於其他亞洲國家。

亞洲國家 GDP. 藍: 亞洲四小龍. 黑: 印度 + 印尼 + 菲律賓. 紫: 亞洲其他國 (來源: Natixis)

1. 去年初美元展開多頭循環，壓縮亞洲信貸與流動性

自 2018 年 1 月開始，美元指數已由跌轉升，走出一大波多頭循環，時間點比中美第一次談判還要早。累積至今，美元指數上漲幅度已高達 11.7%。根據哈佛大學研究指出，當美元升值 1% 時，全球貿易量將縮減 0.6%。

而亞洲國家儘管在出口貿易上，對美國的依賴度已逐漸轉向中國，不過，由於美元的全球霸主地位，在金融與貿易上，亞洲對於美元的依賴度仍最高，根據統計，亞洲國家對中國的貿易中，有 86% 是以美元計價。

因此，當美元走強時，對亞洲國家而言，將明顯影響貿易信貸。根據國際結算銀行 (BIS) 研究發現，當美元走強時 (下圖紫線)，美國以外國家的整體貿易信貸量即明顯減少 (下圖黑線)，兩者呈現反向走勢。

黑: 美國境外美元信貸額 紫: 美元指數 (來源: Natixis)

此外，除了貿易信貸量縮減，美元走強也將減少資本投資，等同對亞洲抽走流動性。觀察 2018 年初以來，美元的持續走強，帶動風險趨避情緒，亞洲資金多數時間呈現外流的現象。

2. 中國產業結構轉變，影響亞洲區域經濟動能

中國過去仰賴擴大投資的成長模式，已出現結構性改變，今年中國的固定投資年增率，已不到四年多前的一半。反映中國在低端勞動密集產業，已不具國際競爭力，而在中高端產業上，供應鏈的優勢也因部分企業外遷遭到衝擊。

進口也因此衰退，年增率降至 -5.6%，尤其自韓國、日本的進口衰退幅度最高，反映了內需的疲軟與製造業景氣的緊縮，中國也因次祭出調降存準率的措施，釋放活水希望刺激內需。

中國進口年增率按亞洲區國家分 (來源: Natixis)

整體而言，誠然，中美貿易戰確實引發了全球市場風險，惟近十多年來，亞洲國家經濟與中國的緊密關係，以及在金融與貿易上，對美元的高度依賴，更是左右亞洲景氣結構的主因。因此，當中國的經濟出現結構性改變，同時，美元的走強從亞洲國家抽銀根、降貿易信貸，雙重打擊可能才是亞洲國家經濟持續走疲的根本原因。