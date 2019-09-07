再下修！紐約Fed估下半年GDP僅1.1%至1.5% 明年衰退機率近四成

週五 (6 日) 紐約聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 公布最新 GDP 預估，再度下修今年第三季 GDP 至 1.5%，第四季更下修至僅僅 1.1%。同時，預估未來一年衰退的機率，提高至 37.927%。

紐約聯儲表示：「本週公布的經濟數據普遍不佳，尤其是 ISM 製造業指數意外落入緊縮區間，是本次再度下修下半年 GDP 預估的主因之一」。

紐約聯儲觀察，近幾周的數據表現顯示，製造業的景氣持續低迷，服務業也有所放緩，使得第三季 GDP 由 1.8% 調降至 1.5%，第四季 GDP 預估下修 0.5% 至僅僅 1.1%，恐落入 2016 年來的最低成長水準。

此外，紐約聯儲也根據美債殖利率製作了模型，用來預估未來美國經濟衰退的機率，目前未來 12 個月衰退的機率已經攀升至 37.9271%，為金融海嘯以來最高。儘管目前有許多聲音認為，殖利率的倒掛表現不見得代表衰退，衰退可能不會這麼早到來。

未來 12 個月衰退機率 （來源：紐約聯邦儲備銀行）

聯準會主席鮑爾同日發表談話，表示美國就業與經濟正以溫和的腳步擴張，不認為經濟將落入衰退，未來將視經濟情勢採取適當行動。此番言論再次加深了市場認為 9 月 18 日將降息一碼的可能性。