巴菲特搭低利發債潮！去日本創紀錄吸金40億美元 票息僅0.44%仍獲瘋搶

在全球殖利率全面走低的環境下，吸引企業趁勢發債。週五 (6 日) 股神巴菲特旗下的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 儘管現金滿手，也趕搭這股熱潮，首次前往日本發行日圓債券，總金額高達 40 億美元，刷新非日本企業的發債規模紀錄。

由於日本低利極低，巴菲特也首次在日本發行日圓債券，籌資總額達 4300 億日圓 (40 億美元)，發行種類包括 5 年期至 30 年期等六種天期債券，其中 10 年債發行規模高達 1465 億日圓，而票面利率 (Coupon Rate) 僅有 0.44%。不過相對日本長期零利率，這樣的票息已經算很吸引投資者了。

目前波克夏公司獲得國際信評公司標普 (S&P Global Ratings) 評等為「AA」投資等級級別，略高於日本藍籌股豐田汽車 (Toyoga Motor) 的 「AA-」 一個級別。市場上包括銀行、保險公司、資產管理公司等，紛紛搶購波克夏公司債券。

除了波克夏，日本的公司也搶著發債券。統計單單週五一天，日圓計價的公司債發行量就高達 1.2 兆日圓。其中，包括軟銀集團 (SoftBank Group)、日本製鐵(Nippon Steel) 和 三井不動產(Mitsui Fudosan) 等都參與其中。

日本債券交易員表示，整體發債金額儘管看起來很高，但日本市場要消化這些債券量，是完全沒有問題的。且認為透過波克夏成功在日本發債的例子，將可能鼓勵更多跨國企業到日本籌資。