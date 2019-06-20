日本央行宣布維持利率不變、重申延續低利率「至2020年春」

日本央行於週四 (20 日) 上午的利率會議上，在 9 名政策委員的多數贊成下，宣布維持利率不變、繼續維持 QQE 的 ETF 買進，並重申延續低利率政策至 2020 年春天。

基於聯準會 (Fed) 在台北時間週四 (20 日) 凌晨 2 時許，宣布本月維持利率不變，故日本央行也決定跟隨 Fed，維持該行基準利率不變，並再度向市場強調，日本央行仍會維持低利率水準至少到 2020 年春天。

〈Fed 唱鴿〉BOJ：長短期利率決策維持不變。(圖片：AFP)

另一方面，日本央行也強調，必須持續關注美中貿易摩擦等海外經濟風險。

在 ETF 的買進方面，日本央行也表示將持續進行。在日本時間 20 日下午，日本央行總裁黑田東彥也將召開記者會，向外界說明詳細的決定內容。

另外在個人消費與設備投資上，由於日本內需穩固，日本政府及央行在意見上保持不變，仍維持先前 2019 下半至 2020 前半將會緩慢回溫的看法。

而面對持續升溫的美中貿易戰與中東緊張情勢，則表示必須持續關注對於日本國內景氣與物價方面的影響。

過去在 2019 年 4 月的同會議上，日本央行決定利率決策維持不變，並在政策的前瞻指引作出修正。也明確表明當前超低水平的利率，至少將維持到 2020 年的春天前後。