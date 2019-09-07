美股盤後 — 美8月非農遜預期 鮑爾承諾維持經濟擴張 美股變化不大

週五 (6 日) 美國 8 月新增非農就業數據大縮水至 13 萬人，聯準會主席鮑爾承諾維持經濟擴張，美股四大指數表現平淡。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 69.31 點，或 0.26%，收 26797.46 點。

那斯達克指數下跌 13.75 點，或 0.17%，收 8103.07 點。

標普 500 指數指數上漲 2.71 點，或 0.09%，收 2978.71 點。

費城半導體指數上漲 2.13 點，或 0.14%，收 1568.34 點。

美中敲定十月於華府面對面談判，道瓊指數和標普 500 指數本週漲幅至少 1.5%，那指上漲 1.8%。

標普 11 個主要板塊有 8 大板塊上揚，能源、材料與必需消費品板塊領漲；公用事業、通訊服務和資訊科技板塊收跌。(圖片：Finviz)

白宮經濟顧問庫德洛表示，美中達成貿易協議可能需要一些時間。尖牙股 (FAANG) 集體下跌。

臉書 (FB-US) 下跌 1.79%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.0094%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.48%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.39%。

半導體類股，AMD (AMD-US) 下跌 2.98%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.61%；科銳 (CREE) 上漲 5.04%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.64%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 0.61%。

金融股多走跌。花旗 (C-US) 下跌 0.51%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.42%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 0.68%；高盛 (GS-US) 上揚 0.077%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.20%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.47%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.29%。

企業消息

瑜珈運動界的奢侈品牌 Lululemon (LULU-US) 最新財報表現亮眼，同店銷售額年增 15%，激勵其股價大漲 7.82%。

引發中國大媽熱購烤雞的 Costco (COST-US)，其股價週五創下 52 週新高，上揚 2.29% 至每股 303.76 美元，主因是 Telsey 諮詢集團和 Cowen 看好該公司強勁銷售能與 Walmart 、亞馬遜匹敵。

德國 IFA 2019 大展上，英特爾 (INTL-US) 確認 10 月推出 i9-9900KS 、發布 Cascade Lake-X 和基於雅典娜計劃（Project Athena）的筆電，激勵其股價領漲道瓊，漲幅達 1.64% 至每股 50.92 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月新增非農就業報 13 萬人 ，預期 16.5 萬人，前值 16.4 萬人。

美國 8 月失業率報 3.7% ，預期 3.7%，前值 3.7%。

美國 8 月平均每小時薪資月增率報 0.4% ，預期 0.3%，前值 0.3%。

華爾街分析

美國 8 月非農就業增幅僅達 13 萬人，遠低於預期的 16.5 萬人，創三個月來最低增幅。

E*TRADE Financial 投資策略部副總裁 Mike Loewengart 表示：「今天的數據與前兩個月的向下修正一致，表明就業增幅放緩，且低於預期，而且低迷程度足以推動聯準會本月降息。」

美國商銀財富管理區域投資總監 Jeff Kravetz 說：「非農數據不是那麼好，也不是那麼壞，這可能會讓聯準會維持降息的趨勢。」

聯準會主席鮑爾週五發表演說時表示，美央行將採取必要措施維持目前的經濟擴張，並指出他不會指望美國經濟陷入衰退。

Amerivet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 表示：「鮑爾的評論不會改變市場對 9 月份會議的展望。然而，如果這些數據在 2019 年剩餘時間內保持不變，它確實提高了未來寬鬆政策的門檻。」

週四美中宣布 10 月初華府重啟面談。白宮經濟顧問庫德洛週五亦表示，近期雙方電話會談非常順利。

Gorilla Trades 創始人 Ken Berman 表示，主要指數同步觸及五週新高的事實證明，8 月回檔已結束，除非貿易戰出現另一波波折，美股可能走向大規模上漲。