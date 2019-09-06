美股早盤 — 美8月非農大縮水 標普、費半與那指同步走跌

週五 (6 日) 美國 8 月新增非農就業數據大縮水至 13 萬人，促使美債殖利率下滑，黃金上揚，道瓊指數開盤近乎持平，標普、費半與那指同步走跌。

截至台北時週五 (6 日) 晚間 10 時 15 分許：

道瓊指數上漲 38.95 點或 0.15%，暫報 26767.10 點

費半指數下滑 0.80 點或 0.05%，暫報 1,565.37 點

台積電 ADR 下滑 0.83% 至每股 43.88 美元

二年期美債殖利率下滑 0.016 至殖利率 1.526%

十年期美債殖利率下滑 0.012 至殖利率 1.553%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 2.08% 至每桶 55.13 美元

黃金上漲 0.23% 至每盎司 1,528.95 美元

VIX 恐慌指數下跌 7.67% 至 15.69 點

美元指數下跌 3.56% 至 98.24 點

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月新增非農報 13 萬人 ，預期 16.5 萬人，前值 16.4 萬人。

美國 8 月失業率報 3.7% ，預期 3.7%，前值 3.7%。

美國 8 月平均每小時薪資月增率報 0.4% ，預期 0.3%，前值 0.3%。

華爾街分析

美中經貿談判即將在 10 月初華府登場，除了中國官媒釋出風向球，預期談判將出現重大突破外，白宮經濟顧問庫德洛週五亦表示，近期雙方電話會談非常順利。

庫德洛表示，前晚美財政部長梅努欽、貿易代表萊特海澤和中國副總理劉鶴通話進行得很順利，談判持續進行。

Gorilla Trades 創始人 Ken Berman 表示，主要指數同步觸及五週新高的事實證明，8 月回檔已結束，除非貿易戰出現另一波波折，美股可能走向大規模上漲。

美國 ADP 公布 8 月新增就業人數表現大好，但週五 (6 日) 公布的美國勞工部非農報告卻未如預期亮眼。

週五美國 8 月非農就業增幅僅達 13 萬人，遠低於預期的 16.5 萬人，創三個月來最低增幅。

Robert W. Baird & Co 首席投資策略師 Bruce Bittles 表示：「這份報告幾乎保證聯準會將降息一碼，這份報告沒有改變任何東西，鞏固聯準會將降息的事實。」

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「不管怎麼說，8 月就業報告通常都很奇怪，因為有些人結束暑期工作… 整個市場反應相當平靜，因為這是一個有時很難讀懂的月份。」

JJ Kinahan 表示：「鑒於勞動力市場創造就業機會的記錄，近幾個月招聘步伐降溫並不令人驚訝。」

華爾街緊接著將在日內關注 Fed 主席鮑爾是否在演說中釋出寬鬆線索。