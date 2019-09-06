降低景氣風險 中石化目標5年內降低主力產品營收比重至3成

中石化 (1314-TW) 今 (6) 日舉行法人說明會，總經理余建松提出未來 5 年方向，為降低中國己內醯胺 (CPL)和丙烯腈 (AN) 產能擴充帶來的價格壓力，將努力調整營業比重，將 CPL / 尼龍、AN 從現階段超過 9 成的比重降至 1/3，而其他包含特化產品 / 新材料、土地開發也各占 1/3，以降低石化業景氣波動的風險。

余建松表示，去年受美中貿易衝突，加上中國 CPL 和 AN 產能擴充等因素影響，整體產業景氣不確定性升高，對今年市況保守看待，未來將積極轉型為進攻型企業，在石化本業上，推出高質化產品，並優化現有營運能力，建立海外一貫化生產基地。

余建松進一步表示，就石化來說，台灣再擴充的機率不大，主要市場則集中在中國、東南亞，將把握在中國、台灣都有生產基地的優勢，而面對中國石化業汰弱留強的趨勢，江蘇如東威名石化廠的環己酮廠、尼龍 6(PA6) 預計 12 月開始試產。

特化產品方面，余建松表示，新產品、新材料已經開發 3-4 年，雖然目前占比仍不高，但預期未來仍具發展潛力，將朝生產一體化、從上游原料做到中下游，降低供需失衡、輸運成本，以提升競爭力。

土地開發方面，總經理余建松表示，目前高雄商業環境不盡理想，因此開發計畫不會那麼快，首要將部局東南亞地區，包含越南、菲律賓、緬甸，都會陸續有案子進行，預期 5 年內將這部分的營收占比拉升到 1/3，以降低石化業景氣波動風險。

余建松表示，中石化近年來以「石化本業」與「土地開發」雙主軸並重進行，而包含美中貿易戰、中國產能過剩、環保意識高漲、關稅貿易障礙，都對近期營運造成衝擊，將持續拓展中國、美國及東南亞市場，並加速垂直整合及新材料開發，引進先進技術，關稅、反傾銷稅則比較難因應，會評估在中國擴大投資。