BERI投資風險評比 台維持全球第4 勝日韓中

美國商業環境風險評估公司 (BERI) 發布今年第 2 次「投資環境風險評估報告」，台灣評比分數較上次小幅下滑 1 分，不過仍穩居全球第 4 名，亞洲排名僅次新加坡，勝過日本、南韓及中國。

經濟部表示，整體而言，BERI 此次全球列入評比的 50 個主要國家中，台灣僅次瑞士、挪威、新加坡，以 63 分名列全球第 4，投資風險評比分數雖下滑 1 分，但名次維持不變，而退步的原因主要是受政治風險影響，整體投資風險評估持平。

亞洲排名的部分，台灣僅次新加坡名列第 2，勝過南韓、日本 (全球第 5)、印度 (全球第 13)、馬來西亞 (全球第 15)、越南與印尼 (全球第 21)、中國 (全球第 25)、菲律賓 (全球第 27)、泰國 (全球第 36)。

BERI 每年 4 月、8 月及 12 月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等 3 大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

其中，台灣政治風險較上次下滑 2 分，名次也下滑至全球第 20 名，營運風險及匯兌風險，則分別維持與上次評比相同的全球第 4 名及第 1 名。

展望 2020 年投資風險，台灣排名仍居全球第 4 名，評分 63 分；2024 年評分可能上升至 66 分，但全球排名恐滑落至第 7 名。