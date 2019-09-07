我國近10年來稅收有7年超徵 這兩種稅目最容易預測失準

財政部公布近 10 年來，我國整體稅收實徵淨額與預算差異報告，扣除 2009 年、2012 年與 2013 年的金融海嘯與歐債等事件影響，導致該年度實徵稅收低於預算外，其餘年度皆為正值，每年誤差多在千億元，年度預測誤差率約正負 6% 以內，其中遺贈稅與證交稅是較容易失準的稅目。

觀察各稅目表現，影響各年度預測誤差變化的稅目大多是稅收規模高達 1000 億元以上的稅目，其中所得稅差異數近 10 年占整體稅收誤差金額約 4 成以上，2013 年、2015 年更高達 9 成。

財政部統計處表示，營所稅稅收誤差在 2009 年、2010 年與 2013 年高達負 300 億元，原因是受大環境影響，拖累企業獲利表現；綜所稅則在 2009 年到 2011 年期間，連續 3 年稅收誤差高達負 400 億元以上，除了與其間企業獲利不佳有關外，也受到股利發放縮水，扣除額與課稅級距調整等因素有關。

統計處分析，遺贈稅與證交稅近 10 年預測失準率較為明顯，其中遺贈稅經常是預算數低於實際稅收，證交稅則是預算數高於實際稅收。

遺贈稅在 2010 年、2016 年與 2017 年稅收預測誤差值高達 200 億元以上，主要原因除個人鉅額稅款案件外，也與 2017 年年中稅制調整，使納稅人提前規劃贈與有關。

證交稅則是在 2011 年到 2013 年間受到歐債危機引發全球股災，之後又因證交稅復徵議題與正式上路課徵影響，導致證交稅連續 3 年誤差達負 200 億元以上。