TPK-KY 8月營收127億元創今年次高 本季營收可望季增3成

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年9月6號16點46分

觸控模組大廠宸鴻 TPK-KY (3673-TW) 今 (6) 日公布 8 月合併營收，達 127.12 億元，月增 1.49%、年增 9.83%，為今年單月次高，法人預期，隨著客戶新品拉貨，本季營收可望優於公司預期，季增 3 成以上。

宸鴻 8 月合併營收，達 127.12 億元，月增 1.49%、年增 9.83%，累計今年前 8 月合併營收 848.46 億元，年增 42.54%。

法人表示，隨著客戶新機即將推出備貨，宸鴻下半年營運樂觀，目前訂單、需求穩定，預期本季營收可望季增 3 成以上，第 4 季也不差。

展望下半年，宸鴻總經理謝立群日前表示，雖然整體環境變化大，但目前來看下半年訂單、需求仍穩定，受到 9 月關稅延後至 12 月影響，已有客戶提前拉貨，對下半年審慎樂觀，預期本季營收將較第 2 季大幅成長，第 4 季也不差，盼在產業渾沌中找到規則。

宸鴻日前 TOUCH TAIWAN 展出奈米銀從 1 吋到 100 吋應用相關產品，預期明年奈米銀營收、獲利占比可望提升至 5%，另外也跨足超大尺寸的觸控式螢幕產品，推出互動式電子白板，瞄準可饒性產品、手機筆電、互動式墊子教育白板 / 黑板、工控產品發展。