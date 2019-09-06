〈2019電器展〉大同、禾聯碩齊喊 4天業績將較去年同期成長

2019 台北 3C 電腦電器空調影音展今 (6) 日在世貿一館盛大展開，共使用了 600 個攤位，參加廠商及攤位數皆創新高，大同 (2371-TW) 及禾聯碩 (5283-TW) 更喊出，4 天業績較去年同檔期成長，力抗景氣寒風。

大同展示的大型家電包括電視機、洗衣機、冷氣空調等，小家電則展出空氣清淨機、吹風機、電暖器等產品，大同綜合訊電總經理張忠棋表示，由於電器消費者集中在北部，因此北區業績明顯成長，法人估，北區業績有望較去年同檔期成長 5%。

展望今年，張忠棋表示，由於實體銷售門市減少逾 20 家，來到 159 家，單店平均營收皆較去年成長，加上電商平台業績逐步提升，不過，第 4 季要視環境景氣、天氣等因素，預期營收仍將有撐。

法人表示，截至 8 月底止，冷氣空調銷量較去年同期持平，加上電商、經濟環境等不確定因素影響下，今年全年力拚持平去年。

禾聯碩在電器展中，主打 4K 量子點電視，及雲端空調、空氣清淨機、除濕機等 IoT 智慧家電，目標 4 天營收要衝破 1000 萬元，較去年同檔期成長 30-40%。

禾聯碩總經理林欽宏表示，4K 量子點電視目前推出 4 種規格，分別為 50、55、58 及 65 吋，未來更將推出 75 吋的量子點電視，目標 4 天業績衝破千萬元。法人表示，量子點電視除成為後續營運添動能外，其中，群創為面板主力供應商，也有望推升營運表現。

展望後市，林欽宏指出，由於去年第 4 季遇上暖冬，銷量不如預期，比較基期也較低，今年第 4 季是電視、小家電、洗碗機銷售旺季，對營運樂觀看待，法人表示，下半年營運將逐季成長，今年全年營收有望年增 10%。