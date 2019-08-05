〈TPK法說〉客戶新品將推出 本季營收季增上看2成

觸控模組廠 TPK-KY(宸鴻)(3673-TW) 今 (5) 日舉行線上法說，第 2 季財報表現優於預期，總經理兼執行長謝立群表示，本季進入傳統旺季，營收可望成長 2 成，但面對全球政經局勢不穩，將努力提生產良率，維持市占率。

謝立群指出，雖然今年以來，全球政經局勢不穩，但第 2 季客戶在手機、平板電腦的需求維持穩定，且手機產品單價較高，帶動整體表現優於預期，展望本季，隨著客戶陸續推出新品，預期手機產品出貨成長幅度大，平板則維持一定需求。

面對美中貿易戰再升溫，謝立群表示，宸鴻產品不是終端消費產品，因此不受直接影響，但貿易戰確實影響客戶需求，連帶影響出貨表現，目前客戶在中國、其他生產基地，銷美產品比重不高，將持續與下游客戶注意全球局勢，並加強生產彈性，滿足客戶訂單需求。

在客戶群方面，謝立群表示，主要最大客戶營收占比受手機銷量下滑影響，第 2 季比重降到 48%、第 2 大客戶則維持 22%，前 5 大客戶營收占比為 88%。

謝立群表示，產業整合方面，雖然與 JDI 合作案因機會未成熟，最後不得已選擇退出，但仍將在觸控產業中，尋找上下游的合作機會，公司的投資案，也將以觸控本業為主。

謝立群表示，因應客戶新品需求，在手機、平板維持生產彈性，同時朝奈米銀應用布局，與京東方合作的大尺寸教育互動白板也已陸續出貨。