〈智慧顯示與觸控展〉TPK-KY下半年營運逐季成長 奈米銀明年獲利比重增至5%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今年首度參加 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展，展現研發多年的奈米銀技術，總經理謝立群表示，奈米銀將瞄準大與軟性趨勢，明年營收、獲利占比可望提升至 5%，展望下半年，目前訂單、需求穩定，營運審慎樂觀，本季營收將維持年增，可望較第 2 季大幅成長，第 4 季也不差，目標要較第 3 季成長。

謝立群表示，現階段奈米銀產品訂單能見度約 2-3 個月，目前看起來需求、出貨穩定，年底也有擴產計劃，雖然目前對營收貢獻還很低，但明年目標是將奈米銀產品達到營收、獲利 5%。

展望下半年，謝立群表示，雖然整體環境變化大，但目前來看下半年訂單、需求量仍穩定，受到 9 月關稅延後至 12 月影響，已有客戶提前拉貨，對下半年審慎樂觀，預期本季營收將較去年同期成長，以此來看將較第 2 季大幅增加，第 4 季也不差，盼在產業渾沌中找到規則。

對於美中貿易戰，謝立群表示，對宸鴻沒有急迫立即性的影響，主要是貿易戰每天都有新變化，現在延到 12 月，讓廠商有喘息機會，另外宸鴻的產品主要是模組，不是最終產品，將配合客戶適時做產線、產能的調配。

宸鴻今展出奈米銀從 1 吋到 100 吋應用相關產品，另外也跨足超大尺寸的觸控式螢幕產品，推出互動式電子白板，瞄準可饒性產品、手機筆電、互動式墊子教育白板 / 黑板、工控產品發展。