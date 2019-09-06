鈊象7、8月每股稅前賺7.04元 逼近Q2整季

遊戲廠鈊象 (3293-TW) 今 (6) 日公告 8 月自結損益，稅前盈餘 2.52 億元，月增 2.86%，每股稅前盈餘 3.58 元。7、8 月累計每股稅前盈餘達 7.04 元，已逼近第 2 季單季每股稅前盈餘的 7.79 元，第 3 季獲利表現可望持續向上。

鈊象今年以來單月營收頻頻創高，6 月營收首度突破 4 億元大關，達到 4.21 億元，月增 7.4%，第 2 季營收達 11.53 億元，同樣寫歷史新猷，在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，7 月營收再攀峰。

雖然鈊象 8 月營收未能續寫新猷，但在網路行動遊戲營收占比由上月的 72% 擴增至 81% 帶動下，獲利表現依舊強勁，每股稅前盈餘達到 3.58 元，優於 7 月的 3.46 元。

鈊象董事長李柯柱指出，過去 10 年營收始終無法突破高點，不過，今年 3 月起營收已連 4 個月，創 2009 年 9 月以來新高，上半年營運超乎預期，這股量能有機會延續至下半年。

展望下半年，李柯柱表示，遊戲產業下半年表現普遍會較上半年好一些，整體而言，對下半年營運展望樂觀，今年將是公司擁有重大突破的一年，盼營收能成功寫下歷史新猷。

鈊象第 2 季稅後純益 4.55 億元，季增 43％，年增逾 9 成，每股純益 6.47 元；上半年稅後純益 7.74 億元，年增 87.1%，每股純益 11.01 元。