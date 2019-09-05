美對中加徵關稅 Target百貨要供應商自行吸收成本

外電報導，在美政府對中國商品加徵 15% 關稅生效前，美國 Target 百貨 (TGT-US) 便向數百家進口中國商品的供應商發函表示，該公司不會接受因為關稅加徵而出現的任何成本增加。

Target 明確表示，其供應商應該吸收成本增加，而不是轉嫁給消費者。Target 的採購長 Mark Tritton 在信中表示：「我們期待的是，如果供應商做好了適當的應變處理計畫，我們就不用漲價並轉嫁到消費者身上。」

在先前，Target 和其他數家大廠就曾向美國政府警告，消費者價格恐因關稅而會上漲。「對消費品徵收關稅表明，關稅將會導致某些商品價格上漲。」沃爾瑪表示。在當時，Target 也提出了同樣的觀點：「簡而言之，對這些產品徵收額外關稅將讓家庭的消費增加。」

Target 發言人表示：「鑑於我們的業務範圍和我們的品項的廣度，其中包括自有品牌和國內外品牌，我們需要採取一系列措施來因應並管理我們的業務，為消費者保持低價。」

一名業內高管表示，美國最大的零售商在尋求與供應商和進口商談判以減少關稅額外成本方面，比小型商店和連鎖店具有更大的作用。全國零售聯合會政府關係高級副總裁 David French 表示：「試圖提高價格以減輕關稅壓力的零售商中，有些已經遭到消費者損害。 但是仍有許多較小的零售商提高了價格，因為他們沒有選擇。」

Joann Fabric＆Craft Store 執行長 Wade Miquelon 表示：「特別是對於零售業來說，關稅帶來巨大衝擊，因為我們的利潤很小而且成本很高。很多時候關稅已經超出了我們可能獲得的利潤。」

儘管如此，美國總統川普認為，中國正在承擔關稅成本的衝擊，他說這將迫使北京尋求達成協議。

川普此前在週三表示：「中國供應鏈已經完全斷裂和破碎，這對他們來說非常糟糕。與此同時，我們賺了很多錢。」