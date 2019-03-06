〈財報〉零售業蓬勃發展！Target等大型零售商不受影響

由於零售商 Target (TGT-US) 的內部品牌銷售强勁，及提供的客戶送貨選項增加，使財報在關鍵的假期期間擊敗了分析師預測。

雖然未調整的淨收入下滑 26.5% 至 7.99 億美元，但網路銷量連續 5 年成長超過 25%，而營收也維持在 230 億美元的水位。

Target 執行長 Brian Cornell 周二 (5 日) 表示，「我們對門市、品牌的進展感到非常滿意，我們團隊中的重要投資都得到了回報。我認為我們在 2018 年全年的結果中看到了這一點，但更重要的是 2019 年的預測」。Target 的假日季度業績也顯示了，對商店改造和送貨服務的投資獲得了回報。

Target 最新一季度財報顯示：

營收達 229.8 億美元，高於分析師預測的 229.6 億美元。

調整後 EPS 每股 1.53 美元，高於分析師預測的 1.52 美元。

同店銷售額增長 5.3%，高於預測的 5.1%。

Target 開店至少 12 個月的銷售額增長 5.3%，實體店銷售額增長 2.9%，而在線銷售額增長 31%。這比預期的增長率好，其電子商務業務在本季度的同店銷售增長中貢獻了 2.4 個百分點。Cornell 提到，「從商店的角度和數位的角度來看，我們仍然看到了出色的表現」。

此外，同店銷售額增長 5% 是自 2005 年以來的最大漲幅，而整體 2018 年網路銷量也成長了 36%。財務長 Cathy Smith 説到，「雖然我們將 2018 年描述為過渡年，但它也是我們歷史上最具有成效的一年」。

Target 的整體交易數量在第四季度成長了 5.3%，而去年同期只成長了 3.6%。平均交易金額增加 0.8%，優於去年的 0.4%。同時，客戶流量增加了 4.5%。

Target 股價趨勢圖

展望未來

展望未來，2019 年財年，Target 預計同店銷售將出現中低個位數的成長，淨收入將出現中單位數漲幅。調整後 EPS 落在 5.75 美元至 6.05 美元之間，高於分析師的 5.61 美元預測。

該公司計劃在 2019 年改造約 300 家門市，並在 2020 年再陸續改造 300 家門市。今年還將在城市和大學校園開設更多小型店面。

大型零售商 Target 和沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 在很大程度上不受零售下滑的影響。第四季度，沃爾瑪的電子商務銷售額增長了 43%。

Target 一直致力於從現已倒閉的 Babies R Us 和 Toys R Us 中獲取市場份額，這一策略在第四季度取得了成功。然而，這類產品的營收成長並沒有幫助提高公司的利潤，因為這些商品的毛利較低。