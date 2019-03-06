〈財報〉零售業蓬勃發展！Target等大型零售商不受影響

由於零售商 Target (TGT-US) 的內部品牌銷售强勁，及提供的客戶送貨選項增加，使財報在關鍵的假期期間擊敗了分析師預測。
雖然未調整的淨收入下滑 26.5% 至 7.99 億美元，但網路銷量連續 5 年成長超過 25%，而營收也維持在 230 億美元的水位。
Target 執行長 Brian Cornell 周二 (5 日) 表示，「我們對門市、品牌的進展感到非常滿意，我們團隊中的重要投資都得到了回報。我認為我們在 2018 年全年的結果中看到了這一點，但更重要的是 2019 年的預測」。Target 的假日季度業績也顯示了，對商店改造和送貨服務的投資獲得了回報。
Target 最新一季度財報顯示：
Target 開店至少 12 個月的銷售額增長 5.3%，實體店銷售額增長 2.9%，而在線銷售額增長 31%。這比預期的增長率好，其電子商務業務在本季度的同店銷售增長中貢獻了 2.4 個百分點。Cornell 提到，「從商店的角度和數位的角度來看，我們仍然看到了出色的表現」。
此外，同店銷售額增長 5% 是自 2005 年以來的最大漲幅，而整體 2018 年網路銷量也成長了 36%。財務長 Cathy Smith 説到，「雖然我們將 2018 年描述為過渡年，但它也是我們歷史上最具有成效的一年」。
Target 的整體交易數量在第四季度成長了 5.3%，而去年同期只成長了 3.6%。平均交易金額增加 0.8%，優於去年的 0.4%。同時，客戶流量增加了 4.5%。
展望未來
展望未來，2019 年財年，Target 預計同店銷售將出現中低個位數的成長，淨收入將出現中單位數漲幅。調整後 EPS 落在 5.75 美元至 6.05 美元之間，高於分析師的 5.61 美元預測。
該公司計劃在 2019 年改造約 300 家門市，並在 2020 年再陸續改造 300 家門市。今年還將在城市和大學校園開設更多小型店面。
大型零售商 Target 和沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 在很大程度上不受零售下滑的影響。第四季度，沃爾瑪的電子商務銷售額增長了 43%。
Target 一直致力於從現已倒閉的 Babies R Us 和 Toys R Us 中獲取市場份額，這一策略在第四季度取得了成功。然而，這類產品的營收成長並沒有幫助提高公司的利潤，因為這些商品的毛利較低。