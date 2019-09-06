華爾街日報：三星推聯名款區塊鏈智能手機「KlaytnPhone」

《華爾街日報》引述知情人士消息報導稱，韓國電子巨頭三星擬將推出另一款區塊鏈智能手機，並以韓國通訊軟體業者 Kakao 旗下區塊鏈平台命名為「KlaytnPhone」。

知情人士稱，KlaytnPhone 在硬體、包裝、售價上近似於三星早前推出的智能手機 Galaxy Note 10 ，且配有加密貨幣錢包和內置區塊鏈應用程序，開機和關機時也會顯示 Klaytn 的 LOGO 圖示，更傳今天將在韓國開始販售，而買家還將獲得一定數額的 Klaytn 原生代幣 Klay。

值得注意的是，用戶還可以從任何安卓操作系統訪問在 Klaytn 區塊鏈上運行的應用程序，但只有 KlaytnPhone 才能提供全方位的服務。

區塊客先前報導，三星另一款智能手機 Galaxy S10 的數位錢包現在一共可支援 33 種數位貨幣，包括比特幣、幣安交易所的原生代幣幣安幣（BNB）以及以太幣（ETH）。其他獲支援的貨幣還包括 KuKoin Shares（KCS）、NEM 新經幣（XEM）、Kyber Network（KNC）、Qtum（QTUM），以及加密貨幣支付新創公司 Pundi X 的原生代幣。

這篇文章 華爾街日報援引知情人士：三星推出聯名款區塊鏈智能手機「KlaytnPhone」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』