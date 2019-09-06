Blockchain.com 擬設立創投基金 傳正籌集 5 千萬美元資金

根據《雅虎財經》報導，加密貨幣錢包和數據提供商 Blockchain.com 正在籌備設立一個 5 千萬美元的創投基金，旨在用於投資加密貨幣新創企業。

Blockchain.com 公司管理合夥人 Sam Harrison 在求職社交平台 LinkedIn 上的簡介提及，他正在「參與創立 Blockchain.com Venture，5 千萬美元的創投基金」。聲明稱，該基金已投資了 Origin Protocol、Coindirect 和 Sliver 等加密貨幣新創企業。

成立於 2011 年，Blockchain.com 作為歐洲知名度頗高的加密貨幣公司，迄今為止已獲 Roger Ver、Barry Silbert 的數位貨幣集團、 Google Ventures、Virgin 以及歐洲頂級創投基金 Lakestar 等投資者投入 7000 萬美元資金，分別在 2014 年的 A 輪融資籌得 3050 萬美元；2017 年的 B 輪融資。

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