日本通訊軟體巨頭 LINE 日前發布旗下加密貨幣 《LINK 白皮書 2.0》,不僅討論到 LINK 進一步的擴大策略,還著眼於 LINK 整體生態系統的發展藍圖,接下來的主要事務包括:將 LINK 串接到 Line 服務;發佈 LINK 錢包;推進 Dapps 發展協會「LINK dApp Ecosystem」;通過 Dapps 擴增 LINK 生態系統內參與企業的數量。

#LINK's Whitepaper 2.0 has been officially released as of today. Check out the latest updates on the technical details, #TokenEconomy, and more at the website! t.co/ebiJPYDD1X pic.twitter.com/UmqeLvy9yP

— LINK Ecosystem (@link_ecosystem) 2019 年 9 月 4 日

區塊客先前報導,第一版的 LINK 白皮書最初於 2018 年 9 月發布,當時 LINE 就曾透露,「目標是讓代幣及其應用程式盡可能易於使用,再將部分用戶遷移到新生的加密經濟中」。如今,LINK 生態系統盼能創造一個顛覆性的未來,讓全球各地的用戶都可以在日常生活中無縫使用 LINK 和 LINK Network。

為了實現這些目標,LINK 將匯集各類 dApp 並組成 LINK 聯盟,藉此培育代幣經濟並推動人們對 LINK 的需求。此外,用戶對 LINK 生態系統的貢獻將根據 LUCAS(LINK 用戶貢獻評估系統)進行評估和獎勵。

LINK 聲明指出,由於具體的技術基礎對 LINK 生態系統的發展至關重要,在技術方面,新版白皮書更提到了可擴展性解決方案 LINEAR Network,並就分片(Sharding)和側鏈的靈活性進行了說明,內容還介紹了至今為止的事務成果,如:利用 LINK 發布三個 Dapps。

聲明最後總結道,上述規劃旨在確保 LINK 生態系統持續穩步發展,以實現 LINK 的最終使命:「為每個人設計區塊鏈」。

這篇文章 LINE 釋出《LINK 白皮書 2.0》:代幣生態系將串接到 LINE 服務 最早出現於 區塊客。

『新聞來源/區塊客 https://blockcast.it/』