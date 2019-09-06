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LINE 釋出《LINK 白皮書 2.0》：代幣生態系將串接到 LINE 服務

※來源：區塊客

日本通訊軟體巨頭 LINE 日前發布旗下加密貨幣 《LINK 白皮書 2.0》，不僅討論到 LINK 進一步的擴大策略，還著眼於 LINK 整體生態系統的發展藍圖，接下來的主要事務包括：將 LINK 串接到 Line 服務；發佈 LINK 錢包；推進 Dapps 發展協會「LINK dApp Ecosystem」；通過 Dapps 擴增 LINK 生態系統內參與企業的數量。

#LINK's Whitepaper 2.0 has been officially released as of today. Check out the latest updates on the technical details, #TokenEconomy, and more at the website! t.co/ebiJPYDD1X pic.twitter.com/UmqeLvy9yP

— LINK Ecosystem (@link_ecosystem) 2019 年 9 月 4 日

區塊客先前報導，第一版的 LINK 白皮書最初於 2018 年 9 月發布，當時 LINE 就曾透露，「目標是讓代幣及其應用程式盡可能易於使用，再將部分用戶遷移到新生的加密經濟中」。如今，LINK 生態系統盼能創造一個顛覆性的未來，讓全球各地的用戶都可以在日常生活中無縫使用 LINK 和 LINK Network。

為了實現這些目標，LINK 將匯集各類 dApp 並組成 LINK 聯盟，藉此培育代幣經濟並推動人們對 LINK 的需求。此外，用戶對 LINK 生態系統的貢獻將根據 LUCAS（LINK 用戶貢獻評估系統）進行評估和獎勵。

LINK 聲明指出，由於具體的技術基礎對 LINK 生態系統的發展至關重要，在技術方面，新版白皮書更提到了可擴展性解決方案 LINEAR Network，並就分片（Sharding）和側鏈的靈活性進行了說明，內容還介紹了至今為止的事務成果，如：利用 LINK 發布三個 Dapps。

聲明最後總結道，上述規劃旨在確保 LINK 生態系統持續穩步發展，以實現 LINK 的最終使命：「為每個人設計區塊鏈」。

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