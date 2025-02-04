中鋼新春團拜 董座：全球貿易洗牌將影響今年鋼鐵業走向

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-04 17:06

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中鋼 (2002-TW) 今 (4) 日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長黃建智致詞時表示，今年全球鋼鐵產業將變化多端，美國總統川普上任後瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，由於加、墨及歐洲是中鋼外銷高單價的主力市場，全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。

黃建智指出，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及中國大陸鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連續 3 年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，整體鋼市可用「波瀾萬丈」來形容。

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黃建智指出，去年中鋼稅前淨利約 45.78 億元，營運績效與前年不相上下，且每季皆保有盈餘，感謝同仁堅守崗位全力打拼，竭盡所能降本增利，在銷售端及研發端等領域積極應對，戮力提升精緻鋼品與高品級產品的銷售配比；去年精緻鋼品銷量占比突破至 11.1%，毛利占比超過 75%。

展望今年，黃建智強調，面對全球地緣政治新態勢，中鋼不需新的口號，持續落實二軸三轉策略，並勉勵全體同仁不能鬆懈，務必掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，也要將快速改變、大膽嘗試、彈性思考的理念融入日常工作，以強化公司體質韌性，帶來穩定獲利。