估值破75億不急著上市！商湯科技瞄準AI晶片研發

在獲得軟銀及多方注資後,全球最大人工智慧新創公司商湯科技今年估值已超過 75 億美元,針對上市動向,《彭博》今 (5 日) 報導,執行長徐立表示將持續深入 AI 晶片研發,目前並不急著上市,

徐立今日在新加坡舉行的 Sooner Than You Think 大會上表示,過去兩年,公司持續募集資金,加深研發 AI 晶片,以推動該公司在半導體領域發展。徐立稱,研發出的 AI 晶片可能投入 Nvidia 產品開發。

在 2017 年 7 月完成 4.1 億美元 B 輪投資後,商湯科技創下全球最大 AI 企業單輪投資最高紀錄,成為全球最大 AI 獨角獸,同時在 C 輪融資獲得電商巨頭阿里巴巴領投。

身處美中貿易緊張局勢,對於是否擔心因阿里巴巴注資受到美國政府關注,徐立表示,公司有責任與和政府及監管機構合作制定法規,絕不會嘗試獲取客戶數據,強調會注重數據安全。

研調機構 CB Insights 指出,商湯科技的跳躍式成長標誌著中國技術正持續突破,徐立表示,儘管目前收入呈現三位數增長,但 AI 晶片領域的新投資,導致現金流量依舊為負。

在設立海外研發基地展望上,徐立表示,新加坡為該公司向東南亞推動 AI 技術發展的起點,計畫在三年內將當地員工數提升 3 倍。目前商湯科技已獲得新加坡私人投資公司淡馬錫 (Temasek) 支持,計畫今年啟動研發,在當地舉辦建教合作。

