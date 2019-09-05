估值破75億不急著上市！商湯科技瞄準AI晶片研發

在獲得軟銀及多方注資後，全球最大人工智慧新創公司商湯科技今年估值已超過 75 億美元，針對上市動向，《彭博》今 (5 日) 報導，執行長徐立表示將持續深入 AI 晶片研發，目前並不急著上市，

徐立今日在新加坡舉行的 Sooner Than You Think 大會上表示，過去兩年，公司持續募集資金，加深研發 AI 晶片，以推動該公司在半導體領域發展。徐立稱，研發出的 AI 晶片可能投入 Nvidia 產品開發。

在 2017 年 7 月完成 4.1 億美元 B 輪投資後，商湯科技創下全球最大 AI 企業單輪投資最高紀錄，成為全球最大 AI 獨角獸，同時在 C 輪融資獲得電商巨頭阿里巴巴領投。

身處美中貿易緊張局勢，對於是否擔心因阿里巴巴注資受到美國政府關注，徐立表示，公司有責任與和政府及監管機構合作制定法規，絕不會嘗試獲取客戶數據，強調會注重數據安全。

研調機構 CB Insights 指出，商湯科技的跳躍式成長標誌著中國技術正持續突破，徐立表示，儘管目前收入呈現三位數增長，但 AI 晶片領域的新投資，導致現金流量依舊為負。

在設立海外研發基地展望上，徐立表示，新加坡為該公司向東南亞推動 AI 技術發展的起點，計畫在三年內將當地員工數提升 3 倍。目前商湯科技已獲得新加坡私人投資公司淡馬錫 (Temasek) 支持，計畫今年啟動研發，在當地舉辦建教合作。

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