5G與物聯網技術5年內皆可見 AI需到10年成熟

近年科技革命的討論正旺，其中包含了 5G、IoT、AI 等新議題，對此國際顧問 Gartner 針對未來科技生命週期做了一份研究，預期 5G 與物聯網相關技術將在 2 至 5 年內進入成熟期，而目前 AI 與其他多數技術仍需 5 至 10 年左右才能成熟，企業若能善加利用，未來將享受豐收。

Gartner 研究指出未來 29 項的焦點技術與生命周期 (圖: Gartner 研究報告)

Gartner 研究副總裁 Brian Burke 表示，科技創新能力已成關鍵競爭優勢，隨著科技變革腳步加速，突破性技術也不斷對市場帶來挑戰，即使是最具創新能力的商業和科技決策者，都須努力才能跟上趨勢。

其中，五大趨勢包含感測與行動力、後傳統運算及通訊、數位生態系、擴增人類能力與先進人工智慧與分析技術；感測與行動力即為給予機械偵測四周環境，有助物聯網 (IoT) 的資料蒐集，其中近期產業關注的 3D 感測攝影機，在研究中被歸類為泡沫破裂時期，預估 2 至 5 年後將能進入量產期。

此外，後傳統運算及通訊則包含現有技術革新，並透過改善傳統架構，將原有產業生態系做科技升級，更能延長產業週期，其中包含中央處理器 (CPU)、低地球軌道 (LEO) 與 5G 等，其中 5G 現階段被 Gartner 歸類為是泡沫高峰期，期望 2 至 5 年後也將為成熟科技。

另外數位生態系，以資訊價值稅為化與平台化，達成訊息共享的新生態系，及擴增人類能力則將科技推展至醫療領域，例如特殊功能義肢等；最後則是先進人工智慧 (AI) 與分析技術，以自適應機器學習（ML）、邊緣人工智慧、邊緣分析等新技術來將人工智慧能真正實踐。

針對數位生態系、擴增人類能力與先進人工智慧與分析技術三趨勢，Gartner 報告中表示，目前仍需 10 年的時間才能讓三趨勢有真正的應用，但對企業而言，若能善加利用人工智慧（AI）和其他重要概念，便能從新興數位生態系中獲益。