陸股盤後 - 北向資金連六日流入！上證帶量上攻逾兩個月高

中國國務院釋出穩定經濟成長的訊號，不論在貨幣及財政政策上都給出明確方向，包含「降準」與「定向降準」等用詞均一一點出，市場預期很快中國人行將開啟一波降準週期。

再加上美中雙方已確認於 10 月初在華盛頓舉行貿易協商，一連串的利多帶動今日 A 股在早盤開後，漲幅急速擴大，上證綜指一度突破 3000 點整數關卡，是自今年 7 月 5 日以來首度重回 3000 點之上。

不過，3000 點上方的賣壓較重，午盤後上證漲幅縮小，3000 點關卡得而復失。

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.96%，連續 4 個交易日上漲，收報 2985.86 點；深證成指上漲 0.86%，收報 9783.50 點；創業板指上漲 1.18%，收報 1689.05 點。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

成交量方面，滬深兩市今 (5) 日成交人民幣 7975 億元，較前一個交易日大漲逾 30%，更創下自今年 4 月 22 日以來最高成交額。

外資動向方面，截至今日北向資金已連續第六個交易日加碼，今日淨流入 A 股人民幣 96.85 億元，其中滬股通淨流入人民幣 57.13 億元，深股通淨流入人民幣 39.72 億元。

消息面

中國國務院宣布刺激經濟方針，寬鬆政策加碼，市場預期股市將跟進受惠，證券類股走揚，中信建投大漲 7.8%、海通證券勁揚 4.5%、國泰君安上漲 3.6%。

而外資大舉流入 A 股，做為主流外資標的的白酒類股上漲，股王貴州茅臺上漲 1.7%、水井坊上漲 0.8%。

(圖片: AFP)

市場觀點

分析師指出近期市場信心有所回溫，配合美中關係朝向正向發展，融資融券餘額上升至人民幣逾 9300 億元，其中融資餘額高達人民幣 9209 億元，是自 5 月 27 日以來重回人民幣 9200 億元大關之上，反映散戶積極作多的心態。

華創證券表示，美中兩國經濟均存在隱憂，雙方政府均會積極推出刺激政策加碼，美國方面本月份有機會降息，中國則是降準。此外，在第四季中國政府可望推出更多刺激政策拉抬經濟，均有利於股市後勢展望。