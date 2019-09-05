降準有望？李克強：要及時運用降準工具刺激經濟

中國國務院召開會議，李克強為今年後期的經濟發展下指導棋，會議中強調，要及時運用降準、定向降準等工具，擴大力道做好「六穩」工作，並加速地方政府專項債券發行使用的政策，帶動推動實體經濟的投資。

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會議中強調，未來要堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，落實降低實際利率水準政策，並利用降準和定向降准等工具，刺激經濟發展。

至於做好「六穩」工作，即是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期 (經濟成長目標)。要利用逆週期調節政策工具，在落實已推出的刺激經濟政策。

至於在基建部份，李克強指出中國各地方政府可根據自身重大項目建設需要，提前發行明年度專項債一部分的新增額度，以確保明年初即可見到推動經濟的成效。但新增專項債不得用於房地產、借新還舊及商業性項目，只能用在民生發展需要上。

瑞銀在最新的報告指出，中國人行貨幣政策有機會進一步放鬆，包括中國人行可能在 2019 年和 2020 年分別降準 100 個基點。

此外，中國政府將加強對基建投資的融資力道、提高或提前核准地方政府專項債券發行額度，並擴大對就業支持等等一系列政策組合拳。

中國民生銀行認為，現在中國存款準備金率，不論從國內外的經濟形勢和貨幣政策方向來看，法定存款準備金率是有調降的空間和必要。而且從中國過去歷史，或是從國際角度上來看，中國存款準備金率整體來說是偏高的。