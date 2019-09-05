保時捷擬與中國寧德時代合作 確保電動車電池供應

保時捷 (Porsche) 首部 4 門電動跑車 Taycan 在日前正式亮相，與各大車廠角逐電動車市場。如今，外媒指出，該公司正在與中國的電池大廠寧德時代 (300750-CH) 進行商談，有意採購電動車電池，以擴大電動車供應商，並確保未來電動車的關鍵零組件。

保時捷研發主管 Michael Steiner 在週三 (4 日) 向媒體表示，保時捷和寧德時代「正在進行良好的商談」，他也將定期與寧德時代的管理層會面。

充足的電池供應對於汽車製造商在迅速發展的電動車市場爭奪戰中至關重要。儘管保時捷母公司福斯集團已經選擇寧德時代作為供應商之一，但保時捷在週三推出的首部全電動保時捷使用的是來自韓國 LG 化學的電池。

如若保時捷成為寧德時代的電動車電池客戶之一，對該公司來說將是一大優勢，得以與 LG 化學、松下 (6752-JP) 和比亞迪 (1211-HK) 等公司在市場有更好的競爭。目前，寧德時代正在德國建造新廠，以加強該公司在歐洲地區的露出。目前該公司也已經獲得當地品牌 BMW AG 作為客戶之一。

各大汽車大廠正致力於尋求穩定的電池供應來源，電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 已經與松下建立了長期合作關係，同時也考慮從 LG 化學購買電池。此外，據知情人士透露，保時捷的姊妹品牌奧迪也正在與中國的比亞迪進行相關的商談。

保時捷中國區總裁 Jens Puttfarcken 在週三表示，保時捷正在努力獲得中國電動車免購置稅 10% 的優惠，特斯拉在當地市場已經獲得。Puttfarcken 在接受採訪時表示，在新推出的全電車 Taycan 開始銷售時可能還無法獲得免稅，但有信心可以在 2020 年內獲得。「我們正在與中國當局密切合作」Puttfarcken 說道。