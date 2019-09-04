七年級部落客錢進美股 5年財富飆漲10倍

歷經台股投資失利後，七年級生的愛榭克終於認清，美國才是全球經濟的總引擎，並把握這波美股史上最強的多頭循環，讓自己晉身股市贏家，5 年財富飆漲 10 倍。《財訊》以「投資美股賺一億」為題，報導近年來透過複委託方式直接投資的金額大幅增加，顯示國人開始注意到這個投資新樂園。

《財訊》報導指出，美股年平均報酬為 7.5%，若再扣除 2000 年的網路泡沫、2008 年的金融海嘯，美股的報酬會更驚人了。網路財經部落客愛榭克提到科學家愛因斯坦說過的，「複利才是宇宙中最強大的能量。」若用 7% 的複利計算，約 10 年資產就可以翻倍，這足以打敗所有的專業經理人。

2008 年 3 月，愛榭克成為網路部落客，對總體經濟提出獨到見解，並且在市場極度恐慌時，建議布局美債；不僅躲過金融海嘯風暴，還獲取極大的報酬，知名度也隨之大增。

愛榭克對美國總體經濟的精準研判，獲得許多投資人的回響。曾在媒體曝光的年輕投資達人吳敏哲曾公開說，最感謝就是愛榭克在部落格裡，寫到美國房地產將復甦，文章內容邏輯清晰，讓他拜讀後，投資美國房地產概念股大賺。

《財訊》報導指出，愛榭克在學習過程中，了解到投資的根本就是要搞懂市場上的總體經濟，要先了解市場是否處在景氣擴張階段，如果是，買 ETF（指數股票型基金）都很好賺。因此，他了解到全球各個經濟的市場，景氣擴張的程度都不如美國，只有美國經濟最能反映總體經濟的全貌，其他各國，或多或少受地緣政治影響，甚至是受美國經濟影響。

2005 年，愛榭客透過複委託第一次買進美股，買了星巴克與花旗銀行。「當時在台灣，最常見到的就是這兩家。」他笑說，這一次投資沒有太多的理由，純粹是熟悉度。後來也證明，在美國景氣擴張的循環下，怎麼買都是對的，這兩檔股票都讓愛榭客賺了錢。