Apple Watch錶帶相關專利流出 包括生物辨識及自動鬆緊功能

美國專利商標局最新通過了蘋果 (APPL-US) Apple Watch 錶帶多項專利，其中包括生物辨識、自動鬆緊調整、LED 進度指示器等功能。

帶有傳感器的錶帶

該傳感器可以根據手腕皮膚紋理的特徵，來為佩戴者進行解鎖，

具體來說，皮膚紋理通常比周圍皮膚更溫暖，且毛髮比周圍皮膚更冷，透過使用熱圖像傳感器進行腕部的生物辨識識，可以藉由皮膚紋理裂縫的溫度區分毛髮。

Apple Watch 此功能讓使用者無需在 Apple Watch 或 iPhone 上輸入密碼，即可解鎖。

蘋果專利示意圖 (圖：Patently Apple)

具自動鬆緊功能

如果佩戴者正在跑步或作其他運動，Apple Watch 錶帶可以自動收緊，以確保在運動時與手腕緊密貼合，而在完成運動後，該錶帶能夠自動鬆開。

Apple Watch 使用者可以設置錶帶在抵達時自動收緊的地點，例如健身房。

在其他應用上，錶帶能夠在行走、駕駛或游泳時，可以自動收緊以通知用戶即將出現的轉彎等路障、或幫助佩戴者在舉重時計算次數、或通知佩戴者他們在跑步時已達到一定的距離區間，例如每英里單位。

此功能在 Apple Watch 上也具有認證用途，例如訪問某銀行網站時，驗證系統在使用者的錶帶上執行一系列的五次擠壓 (按順序收緊和鬆開)，使用者便可以輸入數字 5 以獲得對該網站的訪問權。

帶有 LED 指示器

該指示器可以顯示活動或任務的進度，例如步行、站立和運動循環，該指示器還可以作為一種檢查 Apple Watch 剩餘電池壽命的方法。

蘋果專利示意圖 (圖：Patently Apple)

蘋果將於美國時間下週二 (10 日) 舉辦新品發布會，預期將推出新的 iPhone 和 Apple Watch 型號，雖然預計會有季節性的錶帶更新，但沒有關於錶帶的其他謠言或訊息。

上述的說明僅能代表蘋果申請之專利獲得美國官方通過，而細節仍在程序中，故尚無法確認與產品上市相關的更多訊息。