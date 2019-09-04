京城銀兩大收益加持 推升8月獲利成長 營運後市三箭齊發

京城銀 (2809-TW) 自結 8 月稅後純益 4.46 億元，月增 2.76%、年減 15.51%，每股稅後純益 0.39 元。京城銀表示，8 月稅後純益成長，主要是手續費、利息提升。展望後市，將在既有客群經營、數位金融轉型、及資安控管維護等「三箭齊發」。

京城銀 8 月稅前盈餘為 4.53 億元，月減 18.97%、年減 22.7%，每股稅前盈餘為 0.4 元，稅後純益 4.46 億元，月增 2.76%、年減 15.51%，每股稅後純益 0.39 元；累計前 8 月稅後純益 16.52 億元、年減 50.28%，EPS 為 1.45 元，京城銀強調，若排除提列綠能 25.1 億元呆帳影響，京城銀前 8 月獲利仍維持成長。

京城銀表示，8 月稅後純益之所以成長，主要是手續費、利息兩大收益來源穩步提升，今年以來，全行整體營運皆保持良好成長表現，其中，在業務拓展與內部資源整合上多有斬獲，包括今年 6 月正式整併台南人身保代、府城財產保代兩家子公司，並設立銀行保險部，而且還兩階段因應市場趨勢推出美元定存專案等，皆有利於京城銀接軌因應當前金融市場變化。

截至 8 月底止，京城銀逾放比 0.03%、逾放覆蓋率 5092.58%、全體放款覆蓋率 1.45%，資產品質續亮麗。

京城銀指出，台灣企業有高達 98% 是中小企業，而京城銀有超過 7 成以上分行分布於南台灣地區，服務客群多為地方中小企業，提供京城銀穩健發展空間。

展望未來，京城銀表示，營運策略將針對「既有客群經營、數位金融轉型、及資安控管維護」等三箭齊發，且一方面持續關注國內外金融環境變化，致力兼顧獲利成長及風險控管，強化並落實內稽內控、法令遵循機制，以期能更好因應各種系統性、非系統性風險。