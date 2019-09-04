新光三越將擴新點 大台中將開第二家新店

台灣百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽 7 月接下新職務後，今 (4) 日首次公開露面，儘管台灣百貨零售業相當競爭，不過吳昕陽首次透露，「台中一定要開第二店」，看好大台中市場。

新光三越台中店是全台新光三越店王，除了台中市居民的消費需求，來客更涵蓋彰化、南投甚至苗栗，客源龐大，據了解，台中店今年前 8 月營收成長幅度達 4%，優於全台百貨業平均，而吳昕陽顯然高度看好大台中的消費潛力。

吳昕陽今日首次透露，在台中希望再有新據點，「反正在台中一定要再開第二家店」，但位置和開出的時間點都尚未確定，內部要再評估，不排除任何可能性，可能自建也可能是運用既有的建築物開店。

新光三越中區營業處副總經理謝英明進一步說明，前 8 月台中新光三越仍維持相當亮眼的表現，業績成長約 4%，以精品和餐飲成長幅度較高，精品買氣熱絡顯縣台中高端客的高消費力，隨著台中的捷運陸續完成，各區的商圈擴大值得期待。

吳昕陽進一步表示，從以前到現在，努力方向沒有變過，就是要持續提升消費者的購物體驗，接任新光三越總經理後，唯一會變的事情就是會努力做得更好，前 8 月全台新光三越營收年增近 2%，若排除台北南西二館和新竹館兩間店閉店的影響，實際上有 4.5% 的成長，顯示新光三越在強化數位體驗上的努力有成。

吳昕陽強調，成長關鍵是團隊，力拚今年全年營業額超過 800 億元。