台股盤前─補量前難脫整理格局 中小業績股相對有彈升空間

美股休市一天後昨 (3) 日因眾多利空消息擾亂，四大指數下跌，反映台股外資昨日似乎已有預警提前減碼現貨部位，今 (4) 日日韓股均以小跌開出，隨後韓股翻紅，呈現狹幅震盪，法人預料，未能補量上攻前短期台股仍將處在整理格局，以中小型股快速輪動表現為主，而隨著 8 月營收陸續公布，具業績題材的個股相對有短線彈升空間。

美國 8 月 ISM 製造業 PMI 指數跌破 50 枯榮線，引發市場對經濟衰退的疑慮升溫，加上美中貿易戰 9 月談判日期未定，令美股四大指數回落，尤其半導體類股成重災區，其中，賽靈思大跌 3.52%，高通跌 3.41%，博通跌 3.04%；Nvidia 跌 1.99%；AMD 跌 1.75%，而美光跌 0.62%。

美股昨四大指數全市走跌，道瓊指數下跌 285.26 點或 1.08%，收 26118.02 點；費城半導體指數下跌 26.60 點或 1.77%，收 1478.32 點；那斯達克指數下跌 88.72 點或 1.11%，收 7874.16 點；而標普 500 指數下跌 20.19 點或 0.69%，收 2906.27 點。

金管會公布本國銀行營運概況，今年前 7 月國銀獲利達 2259 億元，但受美中貿易爭端等國際變數影響，7 月單月卻罕見衰退，是去年 9 月以來首見。

鴻海集團積極發展 5G 應用生態圈，子公司工業富聯組成數千人團隊，從事 5G 和雲、網相關研發，旗下經驗證的 5G 產品預計下半年將推向市場。

德國柏林消費性電子展 (IFA) 將在周五開幕，在晶片大廠英特爾號招下，今年筆電雙 A 宏碁、華碩已預告將發表創作者電腦新品。

群聯董事長潘健成表示，預期 NAND Flash 10 月至 12 月初價格有新一小波漲勢，不過明年第 1 季市況不會太好，但到了第 3 季可能吃緊。

華為 Mate 30 預定 9 月 19 日發表，但傳出 Mate30 將不搭載 Google 安卓軟體，轉而採用華為的鴻蒙系統，若此消息屬實，法人認為 Mate30 海外銷售恐銳減，不排除使台廠相關供應鏈面臨砍單風險。

瑞信亞洲科技論壇今日登場，是科技界和投資人的年度重要盛會，邀請約 80 家國內上市櫃公司，歐美系外資也將與其面對面會談，可望為台股短中線提供多頭資金活水。

整體來看，法人指出，昨日外資現貨部位再度轉為賣超 71.9 億元，期貨淨多單則減碼 3051 口至 46684 口，看多的態度再多鬆動，反映美中貿易戰的不確定性，以及全球經濟放緩壓力預期，目前市場氛圍有轉趨關注聯準會 (FED) 政策動向的態勢。