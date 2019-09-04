安泰銀併購傳聞 隆力還要過宏泰這關 國票金以競業條款為由否認

國票金 (2889-TW) 才剛成為純網銀樂天銀行的大股東，今 (4) 日又傳出想要迎娶安泰銀 (2849-TW)，對此，安泰銀表示，併購傳聞不予置評，且據內部了解，大股東隆力若要出售持股，還要過第二股東宏泰集團這關；國票金更是直接否認，表示因與樂天銀行簽有「競業條款」，不可能再併實體銀行。

私募基金隆力 2007 年 11 月入主安泰銀，至今長達近 12 年，據安泰銀年報顯示，隆力持股安泰銀 57.68%，宏泰集團持股 15.12%。

今天市場傳出，隆力希望盡快出售手中安泰銀持股，潛在買家傳是國票金，並傳隆力開價落在每股 18-19 元，以安泰銀目前股本計算，總金額要價達 350 億元。

由於國票金投資樂天國際商業銀行 49 億元，並已斥資 56.7 億元買下台北大直新辦公大樓九個樓層，要做未來金控總部，最快明年搬遷入內，倘若再併購安泰銀，勢必得啟動增資，因此今日併購傳聞備受矚目。

對此傳聞，安泰銀表示，對併購傳聞不予置評。且據了解，安泰銀行另一大股東宏泰集團握有「優先准駁權」，雖然宏泰持股比例少隆力很多，但是在董事會中席次中，與隆力各擁有 4 席，呈現「55 波」，因此，就算隆力集團想出售安泰銀持股給其他股東，還是要先通過宏泰這關。

國票金則表示，因為與樂天銀行已取得純網銀執照，純網銀目前可承做業務範圍與傳統銀行相當，且簽有「競業條款」，所以不可能再併實體銀行。

不過，受併購題材帶動，安泰銀股價最高衝到 15.35 元，漲逾 8%，盤中雖然漲勢收斂，但仍有約 5% 漲幅；國票金則是兩樣情，一路呈現小跌。