貿易戰促台商回台 Q4製造業人力需求最大

勞動部今 (3) 日公布第 4 季人力需求調查結果，雖然貿易爭端持續、需求減緩，影響全球經濟成長動能，不過因台商回台擴產效應，第 4 季人力需求較第 3 季淨增加 3.64 萬人，其中，以製造業的 1.72 萬人最多。

勞動部指出，觀察第 4 季事業單位需求情況，其中預計增加人力者占 21.85%、需求不變 69.17%、減少人力 4.35%、無法預估 4.63%。

根據統計，第 4 季工業部門預計人力淨增加 1.9 萬人，服務業部門淨增加 1.74 萬人。

按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加 1.72 萬人最多，包含電子零組件製造業淨增加 3000 人，電腦、電子產品及光學製品製造業淨增加 2400 人、金屬製品製造業淨增加 1600 人；其次為批發及零售業淨增 4300 人；第三則是醫療保健及社會工作服務業淨增 2400 人。

勞動部指出，整體而言，事業單位增加人力原因主要為「退離者之補充」、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」及「提升勞動條件」，各行業依特性略有不同。

勞動部表示，國際間貿易爭端延續及需求走緩，影響全球經濟成長動能，不過，因部分廠商回台擴產，且隨電子產品銷售旺季、新興科技應用發展及國內以補助措施提升消費意願等因素，事業單位仍有增僱員工的需求。

為了解今年 10 月底就業市場人力需求情形，勞動部於 7 月 22 日至 8 月 9 日，就員工規模 30 人以上之事業單位辦理「2019 年第 3 次人力需求調查」，回收有效樣本計 3107 家。