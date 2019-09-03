系微7月備貨潮爆發 Q3營收優去年同期 2021年迎資料中心成長年

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (3) 日舉辦法說會，展望第 3 季，總經理莊鈴文表示，系微 7 月開始迎來備貨潮，客戶拉貨力道強勁，單月營收年增近 2 成，8、9 月將回復正常水準，不過今年有新客戶訂單挹注，第 3 季營運表現將優於去年同期，法人估，第 3 季營收約持平上季，年增約 7 %。

相比既有營運，系微更看好資料中心需求，預期 2021 年將迎來爆發成長年，可望有助整體營運表現。

莊鈴文指出，今年及去年第 3 季營運變動幅度大，以去年第 3 季的稅後純益來說，系微去年 7 月單月每股純益 0.59 元，占單季 9 成，至於今年第 3 季，可能因 7 月美中貿易戰提前備貨，也呈現單月營運明顯落差的情形，預估今年第 3 季整季營運持平上季，也可優於去年同期。

莊鈴文表示，系微的營收來源仍以筆電為主，比重約 55%，伺服器和嵌入式系統則為 45%，筆電部分今年因導入戴爾 (DELL) 的商用機種，營運不受筆電市場萎縮影響，成長穩健，伺服器部分，在各家持續擴建資料中心需求帶動下，成長動能強勁，預計 2021 年將迎來爆發成長年。

莊鈴文指出，系微今年可望受惠去年基期低，及新客戶陸續導入，成長動能強勁，預計在筆電、伺服器雙引擎成長驅動下，今年營運表現看增。