高通：認可中國智慧財產權保護進步 有助5G與中國發展

中國近年來發布眾多創新趨動發展有關措施和政策，在全球創新指數排行榜中躍升 3 名來到了第 14 名，對此進步高通對此給予高度讚賞，並期望在健全的智慧財產權制度下，未來 5G 甚至是中國的成長將會有更大的動能出現。

近日高通高級副總裁 Mark Snyder 於第 10 屆中國知識產權年會演講中表示，全新的創新時代來臨之際，創新政策變得至關重要，它將成為影響下一步社會經濟發展的重要因素，而中國近年致力於智慧財產權得維護，其發展速度令人嘆談為觀止。

過去 40 多年間中國在智慧財產權維護中的表現出類拔萃，目前中國擁有世界上最大的專利、商標和外觀設計審查部門，此外根據全球智慧財產組織於 2019 年報告顯示，全球創新指數排行榜中中國已躍升 3 名來到了世界第 14 位，目前已超前日本，且成長仍在持續。

19 年中國相較於去年提升了 3 名至第 14 名 (圖: Global Innovation Index (GII) 2019 Report)

此外創新方面，各國公私部門研發經費排名中，中國目前僅次於美國，達每年投入 4520 億美金；從各大州來進行創新排名時可看到，在亞洲區排名中，中國來到了第三名的位置。

亞洲創新排名為全球第 3，而中國於亞洲排名為第 3 名 (圖 : Global Innovation Index (GII) 2019 Report)

Mark Snyder 強調，知識產權保護和執法能夠有效促進市場競爭，鼓勵更多人開發全新的技術，高通則是活生生的案例之一，又目前 5G 發展在即，其應用場景在未來將會有極大拓展，此時高通正在與產業界很多合作夥伴，包括許多中國公司，正一起努力推動基礎架構的建設，而目前只是冰山一角。

對於中國，Snyder 認為中國非常清楚如何促進包括 5G 等技術在內的創新和產業發展，而目前中國創新能力的持續增長，國際排名不斷上升，與中國政府政策與目標息息相關，因此智慧財產權維護觀念的升高將會增強中國的成長動能，而高通也將繼續致力於幫助中國無線通信產業和中國經濟的發展。