蘋果發布會前瞻：一文掌握iPhone、Apple Watch的所有可能亮點！

上週蘋果 (APPL-US) 在發出 9 月 10 日的活動邀請後，許多果粉也開始期待此次蘋果更多新產品的消息，一如過往，蘋果沒有透露太多關於活動的其他訊息，而此文將為投資人整理主流市場分析師、美科技部落格等最新的市場傳聞。

市場預計，蘋果將在 2019 年推出三款新款 iPhone，與去年的陣容類似，而在設計方面，三款手機正面看起來與 2018 年的陣容幾乎相似。

iPhone 11

三款型號中較便宜的型號

具改進版的 Face ID

配備 6.1 英吋液晶顯示屏器

方形鏡頭

雙鏡頭配置，包括廣角鏡頭和長焦鏡頭

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

iPhone 11 Pro

配備 5.8 英吋 OLED 顯示器

具改進版的 Face ID

方形 鏡頭

三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

iPhone 11 Pro Max

配備 6.5 英吋 OLED 顯示器

具改進版的 Face ID

方形鏡頭

三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭

今年將有新的色彩配置，添加新的綠色和淡紫色選項

與 Apple Pen 兼容

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

這些手機還將有一項新的軟體功能，在拍攝完照片後可以擴展照片的框架，並添加更多信息。

市場並傳聞，iPhone 可能搭載類似於 Google (GOOGL-US) Pixel 3 上的夜視功能的低光或夜間模式。

另外據《彭博社》報導，新款 iPhone 玻璃將有新的防碎技術以及更好的防水效能，並將保留與其前代相同的 3D Touch 功能

同時，最新的 iPhone 預計也將擁有更強大的電池容量，再加上效率更高的處理器，可以顯著延長電池續航時間。

據消息新型號會如 Galaxy S10 和 Note 10 支援反向無線充電功能，也允許使用者為其他的蘋果設備充電，例如 AirPods。

儘管具有快速充電功能，但目前的型號僅包括一個標準的 5 瓦 USB 電源適配器和 USB-to-Lightning 電線。

三款手機的定價可能與去年的型號一致，預購應在活動結束後的星期五 (9 月 13 日) 開放。

Apple Watch Series 5

據消息指出，蘋果已經與歐亞經濟委員會共同註冊了四款新型手錶。但目前可得關於 2019 年 Apple Watch 的資訊仍較有限。

Apple Watch Series 5 預期將不會有太多變化，或者只是進行一些美觀上的調整，目前可知的預期特色如下：

對處理器和電池續航時間進行微小的升級

提供鈦材質和陶瓷材質兩個版本

將是 Apple Watch 的第一款鈦版本型號

將納入更多與各健康相關的功能，如睡眠追蹤及心電圖 (ECG)

搭配 Watch OS 6 作業系統

據消息指出，後續版本的 Apple Watch 將會有一些關於血糖和血壓監測的功能，但據了解，蘋果尚未向 FDA 提交任何相關的研究報告。

蘋果還為錶帶上的圓形錶盤和相機功能申請了專利，這意味著相機功能可能會在之後 Apple Watch 上出現，但很可能不是今年的 5 系列。

更多產品即將釋出

再蘋果 9 月 10 日的活動中，除了果粉引頸期盼的產品外，可能會有更多消息值得注意。

Apple 可能會釋出 Apple Card 的註冊號碼，或透露其 Apple TV Plus 和 Apple Arcade 服務的正式發布日期和價格。

除了 9 月份的活動之外，還可以期待傳聞中配備更薄邊框的 16 英寸 MacBook Pro 和新的 iPad Pro，可能會在 10 月舉行的獨立活動中亮相。

據稱蘋果也正在製作一款具有防水和噪音消除功能的新款 AirPods(AirPods 3)，以及將於 2020 年初亮相，更便宜的 HomePod。