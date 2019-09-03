蘋果發布會前瞻：一文掌握iPhone、Apple Watch的所有可能亮點！

上週蘋果 (APPL-US) 在發出 9 月 10 日的活動邀請後，許多果粉也開始期待此次蘋果更多新產品的消息，一如過往，蘋果沒有透露太多關於活動的其他訊息，而此文將為投資人整理主流市場分析師、美科技部落格等最新的市場傳聞。
市場預計，蘋果將在 2019 年推出三款新款 iPhone，與去年的陣容類似，而在設計方面，三款手機正面看起來與 2018 年的陣容幾乎相似。
iPhone 11
- 三款型號中較便宜的型號
- 具改進版的 Face ID
- 配備 6.1 英吋液晶顯示屏器
- 方形鏡頭
- 雙鏡頭配置，包括廣角鏡頭和長焦鏡頭
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
iPhone 11 Pro
- 配備 5.8 英吋 OLED 顯示器
- 具改進版的 Face ID
- 方形 鏡頭
- 三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
iPhone 11 Pro Max
- 配備 6.5 英吋 OLED 顯示器
- 具改進版的 Face ID
- 方形鏡頭
- 三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭
- 今年將有新的色彩配置，添加新的綠色和淡紫色選項
- 與 Apple Pen 兼容
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
這些手機還將有一項新的軟體功能，在拍攝完照片後可以擴展照片的框架，並添加更多信息。
市場並傳聞，iPhone 可能搭載類似於 Google (GOOGL-US) Pixel 3 上的夜視功能的低光或夜間模式。
另外據《彭博社》報導，新款 iPhone 玻璃將有新的防碎技術以及更好的防水效能，並將保留與其前代相同的 3D Touch 功能
同時，最新的 iPhone 預計也將擁有更強大的電池容量，再加上效率更高的處理器，可以顯著延長電池續航時間。
據消息新型號會如 Galaxy S10 和 Note 10 支援反向無線充電功能，也允許使用者為其他的蘋果設備充電，例如 AirPods。
儘管具有快速充電功能，但目前的型號僅包括一個標準的 5 瓦 USB 電源適配器和 USB-to-Lightning 電線。
三款手機的定價可能與去年的型號一致，預購應在活動結束後的星期五 (9 月 13 日) 開放。
Apple Watch Series 5
據消息指出，蘋果已經與歐亞經濟委員會共同註冊了四款新型手錶。但目前可得關於 2019 年 Apple Watch 的資訊仍較有限。
Apple Watch Series 5 預期將不會有太多變化，或者只是進行一些美觀上的調整，目前可知的預期特色如下：
- 對處理器和電池續航時間進行微小的升級
- 提供鈦材質和陶瓷材質兩個版本
- 將是 Apple Watch 的第一款鈦版本型號
- 將納入更多與各健康相關的功能，如睡眠追蹤及心電圖 (ECG)
- 搭配 Watch OS 6 作業系統
據消息指出，後續版本的 Apple Watch 將會有一些關於血糖和血壓監測的功能，但據了解，蘋果尚未向 FDA 提交任何相關的研究報告。
蘋果還為錶帶上的圓形錶盤和相機功能申請了專利，這意味著相機功能可能會在之後 Apple Watch 上出現，但很可能不是今年的 5 系列。
更多產品即將釋出
再蘋果 9 月 10 日的活動中，除了果粉引頸期盼的產品外，可能會有更多消息值得注意。
Apple 可能會釋出 Apple Card 的註冊號碼，或透露其 Apple TV Plus 和 Apple Arcade 服務的正式發布日期和價格。
除了 9 月份的活動之外，還可以期待傳聞中配備更薄邊框的 16 英寸 MacBook Pro 和新的 iPad Pro，可能會在 10 月舉行的獨立活動中亮相。
據稱蘋果也正在製作一款具有防水和噪音消除功能的新款 AirPods(AirPods 3)，以及將於 2020 年初亮相，更便宜的 HomePod。