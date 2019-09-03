餐飲股新兵報到 豆府明起競拍底價84元 9/25上櫃

福邦證券主辦豆府 (2752-TW) 股票初次上櫃案，預計 9 月 25 日正式掛牌上櫃交易，明 (4) 日至 6 日進行承銷股票競價拍賣，競拍張數 1728 張，最低投標價格為每股 84 元，採美國標方式競拍，由價高者得。

福邦證表示，豆府股票初次上櫃承銷股票競價拍賣，單筆最低投票量為 1 張，每 1 投資人最高得標量為 231 張，最低投標價為每股 84 元，9 月 4 日至 9 月 6 日受理投標，9 月 9 日扣繳投標保證金和處理費，9 月 10 日上午 10 時開標。

豆府是國內第一家主打韓國料理的連鎖餐飲集團，全年預計開新據點共 12 家，上半年已開出 4 家，下半年除了既有品牌拓點展店計劃外，也將跨出韓系餐飲領域，推出越南百年河粉品牌飛機河粉、米其林泰式炒河粉品牌 Baan Phadthai，和台灣阿達師牛肉麵等 3 個品牌。

另一方面，豆府已開始拓展海外市場，透過與越南台商大發食品合作，於胡志明市開出自創炸雞品牌「GOT CHICKEN」第 1 家店，做為進軍東協市場的試金石。

豆府旗下目前共有涓豆腐、銅盤、韓斤麻浦、北村豆腐家和韓姜熙的小廚房共 5 個品牌，截至 7 月底全台有 39 家據點，包括涓豆腐 18 家、北村豆腐家 9 家、韓姜熙的小廚房 6 家、銅盤 5 家和韓斤麻浦 1 家。

豆府 2017 年、2018 年營收分別為 9.3 億元、11.1 億元，年增率分別為 20.88% 和 18.95%，稅後純益 9340 萬元、1.15 億元，每股純益 (EPS) 則分別為 14.47 元、7.36 元。

而豆府今年上半年合併營收為 6.54 億元，年增 29.87%，稅後純益 5946 萬元，年增 16.56%，每股純益 3.16 元，維持成長態勢。