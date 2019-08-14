瓦城上半年EPS 8.54元 拿下餐飲業每股獲利王

東方連鎖餐飲連鎖集團瓦城 (2729-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，單季稅後純益 8830 萬元，年減 9.6%，每股純益 3.8 元，累計上半年稅後純益 1.99 億元，年增 4.89%，每股純益 8.54 元，創同期新高，瓦城表示，上半年已新開 7 家分店，下半年預計再開 18 家分店，成長動能加速，獲利續攀高可期。

瓦城第二季合併營收 12.17 億元，年增 15.31%，不過，由於營業成本略有提升，營業毛利 6.47 億元，年增 12.61%，毛利率 53.16% 較去年同期略下滑 1.27 個百分點；營業利益為 1.14 億元，年減 4.03%，營業利益率 9.39%，年減 1.9 個百分點。

瓦城表示，由於東方餐飲具高度複雜的技術，廚房內有多達 700 種的食材種類，相較一般連鎖餐飲經營難度更高，旦集團從廚房管理、廚師訓練、原物料後勤資源管理、食材庫存控管到整合採購供應制度，一貫擁有優異成本控管能力，使毛利率仍穩健維持在 50% 高水準之上。

展望後市，瓦城指出，上半年在台灣市場已開出 7 家新據點，下半年仍將加速展店，預計再開出共 18 家，保持快速成長步調，除了搭上百貨周年慶旺季的餐飲熱潮，第四季開出的新店點也將為明年的營運添新動能。