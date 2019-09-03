起薪上看40K！楠梓、屏東加工出口區徵才 釋481職缺

經濟部加工出口區楠梓及屏東園區，將在 6 日 (周五) 舉辦徵才活動，共釋出 481 個職缺，參與廠商包括日月光投控 (3711-TW)、華泰電子 (2329-TW)、鼎基先進材料 (6585-TW)、明揚國際 (8420-TW) 等 27 家知名企業，其中，儲備幹部起薪上看 40K。

加工處表示，楠梓園區徵才活動，參與廠商包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、台灣興盛半導體等數家大型廠商，提供生產助理員、技術員、品檢員、製程 / 設備 / 維修 / 測試工程師、儲備幹部等約 279 個工作機會，其中，儲備幹部起薪上看 40K。

屏東園區部分，加工處指出，參加廠商有鼎基先進材料、星博電子、鈦騰複合材料、殷聖工程、明揚國際、宏利汽車部件、永豐餘 (1907-TW) 旗下中華紙漿等 21 家區內外廠商，共提供 202 個職缺，包括產品工程師、研發工程師、材料開發工程師、品保工程師、國外業務專員、儲備幹部及技術員等。

加工處表示，大部分廠商都提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供膳等福利。楠梓園區將在 6 日上午 9 點 30 分至 11 點 30 分，於楠梓園區內從業員工育樂活動中心舉行。屏東園區徵才活動，則於 6 日上午 9 點至 12 點，在屏東加工出口區行政大樓 1 樓大廳辦理。