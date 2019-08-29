經濟衰退新警訊：有錢人不肯掏口袋

有錢人不花錢會如何？經濟衰退。

從房地產、零售商店到經典房車和藝術品，美國經濟中最上層的富有家庭現在卻是最薄弱的一環，雖然中產階級和更廣泛的消費者持續支出，但經濟學家認為，最上層的富有階級消費突然縮水，就會導致經濟體中其餘部分也逐漸削減支出，最終拖累成長。

豪華房地產正面臨金融危機以來最糟糕的一年，像曼哈頓這樣的高價市場已連續 6 季銷售下滑。

房地產電商 Redfin 數據顯示，今年美國第二季價位在 150 萬美元左右的房屋銷售量下降了 5%，全美到處均可見未售出的豪宅和頂層豪宅，科羅拉多州的 Aspen 和紐約 Hamptons 豪宅房源累積了近 3 年的量。

精品零售商的表現最差，例如老牌精品百貨 Barney’s 聲請破產保護、Nordstrom 連續 3 季營收下滑。反而是以大眾消費為導向的沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US) 公布較預期強勁的客流量和成長。

此外，豪華車、藝術品等的銷售量也均看到明顯下降，例如今年上半蘇富比的銷售額下降了 10%、佳士得的拍賣銷售額年減 22%。

富豪縮減消費的原因很多，例如稅收變化就可能是房地產下滑的原因之一。

倘若富豪進一步削減支出，更廣泛經濟體就會開始感到痛苦。穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，美國經濟體中收入最高的 10% 階級占整體消費額近一半，但他們過去兩年的支出卻縮減，反而是中產階級的支出增速。

「如果高收入消費者再進一步縮手，這對經濟擴張來說會構成重大威脅。」Zandi 說。

富豪階級的儲蓄在過去兩年間翻升一倍多，顯示富豪正囤積現金，經濟體中收入排名在 40% 至 89.9% 的中產階級很大程度上彌補了富豪階級的支出空缺。

「如果就業成長再放緩，(中產階級的) 失業率就會開始上升，最終會導致經濟下行。」

富豪財富大減的主因有兩個：市場波動和全球成長放緩。經濟體中的前 10% 擁有美國近 80% 股票，所以股債市有任何風吹草動，他們都相當敏感。

此外，許多富豪同時在海外也可能有企業營運，或者擁有海外曝險，所以在全球經濟風暴形成之前，他們就成了早期預警系統。

然而，就目前來說，中產階級的消費者仍受強勁就業和相對穩定的房市支撐。美國經濟十多年來一直由富有階級定義，由他們推動成長和支出，但現在局面已經顛覆、反轉，現在由大眾市場推動，雖然投資階層正示意消費者衰退的信號。

富豪階層滿手現金，但他們卻要靠信心和確定性才肯掏口袋，就全球股市現況和貿易戰況來說，他們恐怕沒有信心像過往那樣豪擲千金。