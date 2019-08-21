瑞信經濟衰退指標：距離衰退還差得遠了

瑞信數據顯示，經濟數據看起來完全不像經濟衰退。

瑞信創建一個「經濟衰退儀表板」，回溯 1973 年追蹤每回經濟衰退開端的 7 大經濟指標狀態，發現過去經濟衰退時，多數指標都「衰退」或「中性」，但目前的經濟狀況卻截然不同。

瑞信美股首席分析師 Jonathan Golub 週二報告指出，「例如勞動力和信貸趨勢等關鍵訊號依舊相當健康。」

上一週美國公債殖利率曲線反轉，以過往歷史而言，這是經濟即將衰退的前兆。然而，瑞信追蹤的 7 大主要指標中，只有 1 個主要指標示意經濟低迷。

過去每回經濟衰退時，例如通膨趨勢、就業創造、信貸表現、ISM 製造業、企業獲利品質和房市等均會出現疲弱。

勞動部 7 月報告顯示，勞動市場強勁，整體勞動力創下 1.632 億人的紀錄信貸狀況也沒有惡化到經濟衰退的水準。

根據 Golub，通膨和企業獲利品質均為「擴張性」指標。通膨接近 Fed 目標的 2%，且第二季 S&P 500 企業迄今近 75% 公布的獲利優於分析師預期。

可以肯定的是，儘管這張「經濟衰退儀表板」看起來很樂觀，但 Golub 稱，「經濟衰退指標變得比金融危機以來任何時候都還要複雜。」

Golub 的儀表板上，製造業數據目前處於「中立」，而明顯惡化的製造業數據主要是美國以外的地區。

由於貿易擔憂構成企業訂單和整體經濟前景的壓力，美國 7 月份服務業成長惡化至 3 年來最弱水準。

房市也處於中性，但房屋開工率已連續 3 個月下降。